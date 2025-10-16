火腿吞2連敗陷背水一戰　新庄監督喊話：連贏4場創造新劇本

▲日職北海道日本火腿鬥士隊火腿隊監督新庄剛志。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

北海道日本火腿鬥士隊在高潮系列賽決勝輪第2戰0比3敗給福岡軟銀鷹。吞下2連敗（含對手1勝優勢共3敗）後，日本火腿晉級已無退路。

先發的福島蓮從比賽一開始就展現壓制力。靠著超過150公里的速球與指叉球等武器壓制對手打線，7局僅被擊出2支安打、無失分，飆出10次三振，投出好內容。

雙方在8局前依舊0比0僵持，但8局下，他在面對山川穂高時被擊出三壘安打，隨後遭犧牲觸擊與保送形成一出局一、二壘危機，隨即退場。接替登板的上原健太，被柳田悠岐轟出左外野方向的3分全壘打，福島的125球熱投最終功虧一簣。

另一方面，日本火腿打線雖然多次上壘，但未能攻下分數。第4局一出局二、三壘、第6局一出局滿壘時，都錯失得分機會，始終無法支援投手。

賽後，總教練新庄剛志開口第一句便說，「與其說責怪上原，不如說柳田太厲害了。而且還是打反方向的全壘打。」

他也提到8局開局的關鍵一擊，「山川那球真的很難處理，希望細川能擋下來，但真的不好守。」

這場比賽讓日本火腿在敵地吞下2連敗，與去年一樣，僅2場就被逼入背水局面，但新庄仍不放棄希望，「這是大家拚命打出來的結果。明天開始連贏4場，也有機會上演新的戲碼。明天一定要贏！」

第3戰，日本火腿將由王牌伊藤大海以中5日休息登板，力拚從太平洋聯盟冠軍軟銀手中搶回勝利，延續晉級希望。

軟銀則推出上沢直之先發，他表示，「我會和例行賽一樣，投出自己的內容，努力為球隊的勝利貢獻。」他本季在例行賽拿下12勝（6敗），尤其8月以後維持不敗，締造6連勝佳績。