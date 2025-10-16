運動雲

台灣大賽票房火熱！G4開賣10分鐘完售　3戰累計9.8萬人

台灣大賽G4的桃園球場門票今（16）日下午2點全面開賣，短短10分鐘內即全數售罄，提前宣告1萬8000人滿場。目前G1、G2與G4門票皆已售罄，前三戰總觀眾人次將達9萬8000人，氣氛熱度持續升溫。

▲ 台灣大賽G4的桃園球場門票今（16）日下午2點全面開賣，短短10分鐘內即全數售罄，提前宣告1萬8000人滿場。目前G1、G2與G4門票皆已售罄，前三戰總觀眾人次將達9萬8000人，氣氛熱度持續升溫 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／綜合報導

台灣大賽即將登場，由中信兄弟迎戰樂天桃猿。今年冠軍賽熱度空前，前兩場兄弟在台北大巨蛋的主場早已完售，而樂天桃猿主場的第四戰，更在今（16）日下午開賣後短短10分鐘就宣布完售，桃園國際棒球場屆時將湧進1萬8000名球迷，締造滿場票房紀錄。

猿隊主場的G4賽事自昨（15）日開放會員優先購票後，門票就已所剩無幾。今日14:00全面開賣後，短短10分鐘即全數售罄，票房開出紅盤。

由於第4戰被許多球迷視為可能出現「拋下彩帶」的關鍵一役，加上樂天桃猿坐擁主場優勢，吸引大批球迷湧入搶票。樂天球團稍早宣布，當天確定滿場，將湧入1萬8000名觀眾。

至於樂天桃猿在台灣大賽第3場的台北大巨蛋主場預售票，預計今日下午5點公布，預期也會掀起一波熱潮。目前G1、G2與G4門票皆已售罄，前三戰總觀眾人次將達9萬8000人，氣氛熱度持續升溫。

