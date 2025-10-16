運動雲

因為比伯「一句話」藍鳥5轟13分大勝　小葛雷諾：休息區被點燃

▲▼藍鳥比伯。（圖／路透）

▲比伯。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

多倫多藍鳥今（16）日在美聯冠軍賽G3中火力全開，以13比4大勝西雅圖水手，將系列賽追成1勝2敗，全隊單場擊出5支全壘打，追平隊史季後賽紀錄，並攻下13分；先發投手比伯（Shane Bieber）繳出6局失2分的好投，投打全面發揮，而這場勝利的背後，其實源自比伯在休息區的一句話。

藍鳥在主場吞下2連敗後，帶著背水一戰的壓力前往西雅圖，從與紐約洋基系列賽G3起已休息7天的比伯在首局就遭羅里格茲（Julio Rodríguez）轟出2分砲，陷入劣勢，但回到休息區後，比伯的一句話徹底點燃了全隊：「幫幫我吧，今晚我狀況真的很好。」

這位2020年賽揚獎王牌，在2024年4月接受韌帶重建手術，今年8月轉戰藍鳥復出，他向隊友喊話的瞬間，讓全隊重新振作，球隊看板球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）回憶說：「那是很特別的時刻，當投手回來說『各位，幫我一把』時，整個休息區都被點燃，我們感受到新的能量，真的感謝上帝，讓我們能為他而戰。」

比伯在2局投出3K後穩住節奏，接著等待打線回應，隨後藍鳥打者全面甦醒，3局上希門尼斯（Andres Gimenez）先轟出右外野2分砲追平比分，接著靠暴投與瓦爾肖（Daulton Varsho）的2分打點長打，一口氣攻下5分，逆轉戰局。

4局上2出局後，史普林格（George Springer）再以中外野陽春砲追加分數，這是他季後賽生涯第22轟，追平洋基名將威廉斯（Bernie Williams），並列史上第4；5局上，小葛雷諾轟出他在今年季後賽的第4發全壘打，藍鳥再添分；6局又靠柯克（Alejandro Kirk）的3分砲單局再灌4分，提早鎖定勝局。

獲得火力支援的比伯在2局後未再失分，共投6局僅失2分，他賽後感性地說：「打線幫了我很大的忙，讓我重新站起來，我只有滿滿的感謝。」

這場好投不僅止血，也可能改變系列戰的走向，儘管藍鳥目前仍以1勝2敗落後，但他強調：「很高興我們贏下這場比賽，去年這個時候我還不能投球，如今能站上這樣的重要舞台感到很幸福，但我們仍落後，還有很多工作要做。」

根據大聯盟官網統計，在7戰4勝制系列賽中，前2戰以0勝2敗落後的球隊，93次中僅有15次能夠逆轉，成功率僅16.1%；自現行2-3-2賽制實施後，主場先吞2敗的球隊也僅有3次成功翻盤，機率僅11.1%。

面對極端不利的情勢，藍鳥仍展現反攻氣勢，小葛雷諾平靜地說：「這感覺當然很好，但對我來說，最重要的是贏球，今天能幫助球隊取勝，我真的很開心，我不會只想著自己，而是整支球隊。」

