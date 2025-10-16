我相信他們能做到！　釀酒人主帥墨菲愛子場邊鼓勵父親與球隊

▲釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

國聯冠軍賽即將於17日進入第三戰，密爾瓦基釀酒人目前在系列戰0比2落後洛杉磯道奇，不過在比賽前的媒體日，場邊出現一幕溫馨畫面；釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）帶著10歲的兒子奧斯汀（Austin）現身道奇球場，在燈光下接受媒體提問，父子之間的互動，不僅讓全場笑聲連連，也意外成為當天焦點。

"Well, the guys respond back really good. Started the season 0-4. Those games were not good. But then they responded with the best record in baseball. So I believe they can do it." pic.twitter.com/OEluUEEtNb October 16, 2025

墨菲以親民著稱，常讓孩子陪同出席記者會；16日訓練日，他與奧斯汀坐上發表台，面對記者們關於第三戰投手調度的連串提問。

釀酒人預計將由左投昆塔納（José Quintana）在比賽中登板，但不一定先發；第一戰短局數登板的普里斯特（Quinn Priester）則在第三戰即可再度上場，第四戰更是「確定可用」。

至於球星耶利奇（Christian Yelich）在季後賽尚未開張，墨菲信心十足的回應：「他會回應的，他一直都會。」

此時記者會上出現一段溫馨插曲，讓全場媒體都露出笑容，就在墨菲回答完投手輪值問題後，一名記者突然轉向坐在台上的小兒子奧斯汀提問，瞬間讓嚴肅的氣氛變得輕鬆活潑。

“The guys respond back really good,” he said.



記者問：「奧斯汀，大家總是聽你爸爸講話，以你對釀酒人的了解，他們該怎麼做，才能從現在0比2的落後局面中逆轉？」

奧斯汀答：「就繼續堅持下去，持續奮戰，我覺得他們能做到，是的，我相信他們能做到。」

記者接著追問：「你為什麼會這麼相信？」奧斯汀：「嗯，球隊在開季0勝4敗的時候反應很好，那些比賽真的不太好，但後來他們反彈，拿下了全聯盟最好的戰績；所以我相信他們能做到。」

坐在一旁的墨菲聽完後露出滿滿的笑容，感動地對那位記者說道：「謝謝你問他這個問題。」

釀酒人開季不被看好，卻能一路闖進國聯冠軍賽，如今在7戰4勝制的系列戰落後兩場，墨菲選擇用另一種方式激勵球員。

根據《密爾瓦基日報哨兵報》報導，練習日球員們在置物櫃上發現了一張墨菲親筆字條，這位66歲的老教頭，用文字代替口頭訓話，鼓勵球員再次迎難而上。

墨菲向記者霍格（Curt Hogg）表示：「你讀那張紙條了嗎？如果你讀了，你會知道那是鼓舞人心的，發自內心的，你知道，球員們這9個月來聽我的聲音聽太多了；有時候，不如別再講話，而是寫下一些簡短的文字，讓他們在30秒內讀完，那是出自真心的，就像在說：『偉大正是從這種困境中誕生的。』」

他進一步表示：「這其實是一個比任何人想像都更大的機會，要是我在開季0勝4敗、全聯盟最差得失分差的時候告訴他們『你們只差四場就能進世界大賽』——他們肯定願意接受；無論那座山多高，我們都會去爬，過去的已經過去，現在開始行動吧，這是一支整年都展現特別韌性的球隊，我對他們充滿信心。」