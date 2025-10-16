運動雲

>

我相信他們能做到！　釀酒人主帥墨菲愛子場邊鼓勵父親與球隊

▲釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）。（圖／達志影像／美聯社）

▲釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

國聯冠軍賽即將於17日進入第三戰，密爾瓦基釀酒人目前在系列戰0比2落後洛杉磯道奇，不過在比賽前的媒體日，場邊出現一幕溫馨畫面；釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）帶著10歲的兒子奧斯汀（Austin）現身道奇球場，在燈光下接受媒體提問，父子之間的互動，不僅讓全場笑聲連連，也意外成為當天焦點。

墨菲以親民著稱，常讓孩子陪同出席記者會；16日訓練日，他與奧斯汀坐上發表台，面對記者們關於第三戰投手調度的連串提問。

釀酒人預計將由左投昆塔納（José Quintana）在比賽中登板，但不一定先發；第一戰短局數登板的普里斯特（Quinn Priester）則在第三戰即可再度上場，第四戰更是「確定可用」。

至於球星耶利奇（Christian Yelich）在季後賽尚未開張，墨菲信心十足的回應：「他會回應的，他一直都會。」

此時記者會上出現一段溫馨插曲，讓全場媒體都露出笑容，就在墨菲回答完投手輪值問題後，一名記者突然轉向坐在台上的小兒子奧斯汀提問，瞬間讓嚴肅的氣氛變得輕鬆活潑。

記者問：「奧斯汀，大家總是聽你爸爸講話，以你對釀酒人的了解，他們該怎麼做，才能從現在0比2的落後局面中逆轉？」

奧斯汀答：「就繼續堅持下去，持續奮戰，我覺得他們能做到，是的，我相信他們能做到。」

記者接著追問：「你為什麼會這麼相信？」奧斯汀：「嗯，球隊在開季0勝4敗的時候反應很好，那些比賽真的不太好，但後來他們反彈，拿下了全聯盟最好的戰績；所以我相信他們能做到。」

坐在一旁的墨菲聽完後露出滿滿的笑容，感動地對那位記者說道：「謝謝你問他這個問題。」

釀酒人開季不被看好，卻能一路闖進國聯冠軍賽，如今在7戰4勝制的系列戰落後兩場，墨菲選擇用另一種方式激勵球員。

根據《密爾瓦基日報哨兵報》報導，練習日球員們在置物櫃上發現了一張墨菲親筆字條，這位66歲的老教頭，用文字代替口頭訓話，鼓勵球員再次迎難而上。

墨菲向記者霍格（Curt Hogg）表示：「你讀那張紙條了嗎？如果你讀了，你會知道那是鼓舞人心的，發自內心的，你知道，球員們這9個月來聽我的聲音聽太多了；有時候，不如別再講話，而是寫下一些簡短的文字，讓他們在30秒內讀完，那是出自真心的，就像在說：『偉大正是從這種困境中誕生的。』」

他進一步表示：「這其實是一個比任何人想像都更大的機會，要是我在開季0勝4敗、全聯盟最差得失分差的時候告訴他們『你們只差四場就能進世界大賽』——他們肯定願意接受；無論那座山多高，我們都會去爬，過去的已經過去，現在開始行動吧，這是一支整年都展現特別韌性的球隊，我對他們充滿信心。」

關鍵字： 密爾瓦基釀酒人MLB密爾瓦基釀酒人MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／震撼！年僅32歲前NBA新人王布洛格登　無預警宣布退役

快訊／震撼！年僅32歲前NBA新人王布洛格登　無預警宣布退役

陳柏良轟足協「台灣人欺負台灣人」　李洋怒：拿什麼證明重視運動

陳柏良轟足協「台灣人欺負台灣人」　李洋怒：拿什麼證明重視運動

謝淑薇再退詹皓晴！連贏8局闖8強　兩人賽後依舊沒握手

謝淑薇再退詹皓晴！連贏8局闖8強　兩人賽後依舊沒握手

快訊／NBA明星後衛換新戰袍！　36歲布魯克加盟國王

快訊／NBA明星後衛換新戰袍！　36歲布魯克加盟國王

兄弟詹子賢父親台灣大賽前夕過世　感性發文：下輩子再來當我爸爸

兄弟詹子賢父親台灣大賽前夕過世　感性發文：下輩子再來當我爸爸

克蕭要兒子學山本由伸投球　「姿勢像教科書一樣簡潔又美麗」

克蕭要兒子學山本由伸投球　「姿勢像教科書一樣簡潔又美麗」

丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

大谷翔平破例參加自由打擊！牛棚練投後握棒開轟14球過大牆

大谷翔平破例參加自由打擊！牛棚練投後握棒開轟14球過大牆

打擊率1成47仍是「最危險男人」　釀酒人主帥警戒大谷翔平

打擊率1成47仍是「最危險男人」　釀酒人主帥警戒大谷翔平

雲豹韓援三本柱！核彈級女神真面目曝　徐賢淑笑喊：別被我嚇到

雲豹韓援三本柱！核彈級女神真面目曝　徐賢淑笑喊：別被我嚇到

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

熱門新聞

快訊／震撼！年僅32歲前NBA新人王布洛格登　無預警宣布退役

陳柏良轟足協「台灣人欺負台灣人」　李洋怒：拿什麼證明重視運動

謝淑薇再退詹皓晴！連贏8局闖8強　兩人賽後依舊沒握手

快訊／NBA明星後衛換新戰袍！　36歲布魯克加盟國王

兄弟詹子賢父親台灣大賽前夕過世　感性發文：下輩子再來當我爸爸

克蕭要兒子學山本由伸投球　「姿勢像教科書一樣簡潔又美麗」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼！2017年NBA新人王　無預警退役

2足協爆多項行政疏失　李洋不滿要求檢討

3謝淑薇再退詹皓晴！賽後依舊沒握手

4快訊／NBA明星後衛換新戰袍！　36歲布魯克加盟國王

5詹子賢父親台灣大賽前夕過世

最新新聞

1成軍邁入第9季　夢想家迎接NEW ERA

2TaiSPO 2026引領產業新浪潮　跨界合作、運動科技與健康生活

32025雲林縣風箏衝浪賽事　11/8三條崙海水浴場展開

4薛茲爾蓄勢待發G4迎戰水手

5洋基工程網羅希臘籍助教納基斯

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

12強逆襲奪冠之路搬上大銀幕！《絕勝》王識賢、鳳小岳主演

林襄戀情曝光首出面應援！　犯禁愛令？領隊：正常工作

陳玟卉64公斤級舉重奪銅牌 成為中華隊最大黑馬！

背水一戰球迷落淚成動力　黃子鵬中繼回先發更珍惜每一場

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

【不是自動駕駛餒】懂事貨車「完美倒退」閃避2豪車

溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366