快訊／NBA明星後衛換新戰袍！　36歲布魯克加盟國王

▲NBA明星後衛布魯克(Russell Westbrook)。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

NBA明星後衛布魯克（Russell Westbrook）將在新球季披上沙加緬度國王隊戰袍，開啟個人第18個NBA賽季。《ESPN》透露，衛斯布魯克已與國王隊完成簽約，預計本週稍晚正式加入球隊，這位擁有多項歷史紀錄的球星再次吸引球迷目光。

據了解，休賽期間衛斯布魯克與國王隊保持密切交流，並持續在自由市場觀察其他選項。最終，他因與國王陣中幾位核心球員的深厚友誼，決定加盟。包括沙波尼斯（Domantas Sabonis）、德羅森（DeMar DeRozan）及拉文（Zach LaVine）等明星球員的支持，成為促成這次合作的重要原因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年即將滿37歲的衛斯布魯克，生涯累積203次大三元，穩居NBA史上最多紀錄保持人。他還曾9次入選全明星賽，並在2017年奪得年度MVP。此外，他與詹姆斯（LeBron James）並列為聯盟史上僅有的兩位達成「2萬5000分、8000籃板、8000助攻」的球員，展現出無可挑剔的全面能力。

近年來，衛斯布魯克逐漸適應替補角色，並在丹佛金塊隊度過了上個賽季。他共出賽75場，其中36場擔任先發，繳出場均13.3分、6.1助攻、4.9籃板的成績單，投籃命中率達44.9%，其中兩分球命中率創下生涯最高的52%。這次加盟國王，或許能讓他再次迎來職業生涯的新篇章。