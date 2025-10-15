中信兄弟台灣大賽大巨蛋G1、G2一般票完售！猿象大戰18日熱血開打

▲中信兄弟台灣大賽G1、G2主場一班席位完售。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣大賽將於10月18日隆重登場，由中信兄弟迎戰樂天桃猿，爭奪年度總冠軍榮耀。中信兄弟球團15日宣布，臺北大巨蛋主場兩戰（10月18日G1、10月19日G2）門票於中午全面開賣後，內外野一般座位於傍晚即全數售罄，顯見球迷熱情支持。

今年台灣大賽為七戰四勝制，將是兄弟與桃猿繼2022年後、第六度在總冠軍戰碰頭，預料將掀起精彩激烈的「猿象大戰」。

日前中信兄弟宣布，2025總冠軍賽分為臺北大巨蛋與臺中洲際雙主場，賽事門票將不分全半票，僅保留身心障礙票。臺北大巨蛋B1-L2內野票價為1,800-2,800元， L4-L5一般席座位則是800-900元，外野800-1,000元。兩天的B1-L2內野票進場將獲得G1-10/18(六)贈送「決勝・榮耀」黃金球衣、「決勝衝鋒旗」猛象出擊款，以及「猛象榮耀提袋」；G2-10/19(日)則是贈送「進化．連霸」拼接球衣、「決勝衝鋒旗」黃潮降臨款，以及「猛象榮耀提袋」；L4-L5內野票將獲得「決勝衝鋒旗」（G1猛象出擊款、G2黃潮降臨款），數量有限，送完為止。自13日開放會員購票，15日中午全面開賣預售，傍晚宣布完售，展現百萬象迷熱潮。

樂天桃猿在季後挑戰賽克服開局0勝2敗的劣勢，連勝3場戲劇性逆轉晉級，氣勢正盛，力拚隊史首座總冠軍；中信兄弟則以年度第一、衛冕軍之姿進軍台灣大賽，黃衫軍整裝待發，誓言完成二連霸。

中信兄弟擁有五場主場優勢，前兩戰安排於臺北大巨蛋舉行，第五至第七戰將回到台中洲際棒球場；樂天桃猿則有兩場主場，分別於臺北大巨蛋及樂天桃園棒球場登場。