運動雲

>

中信兄弟台灣大賽大巨蛋G1、G2一般票完售！猿象大戰18日熱血開打

▲▼中信兄弟台灣大賽G1、G2主場一班席位完售。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟台灣大賽G1、G2主場一班席位完售。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣大賽將於10月18日隆重登場，由中信兄弟迎戰樂天桃猿，爭奪年度總冠軍榮耀。中信兄弟球團15日宣布，臺北大巨蛋主場兩戰（10月18日G1、10月19日G2）門票於中午全面開賣後，內外野一般座位於傍晚即全數售罄，顯見球迷熱情支持。

今年台灣大賽為七戰四勝制，將是兄弟與桃猿繼2022年後、第六度在總冠軍戰碰頭，預料將掀起精彩激烈的「猿象大戰」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日前中信兄弟宣布，2025總冠軍賽分為臺北大巨蛋與臺中洲際雙主場，賽事門票將不分全半票，僅保留身心障礙票。臺北大巨蛋B1-L2內野票價為1,800-2,800元， L4-L5一般席座位則是800-900元，外野800-1,000元。兩天的B1-L2內野票進場將獲得G1-10/18(六)贈送「決勝・榮耀」黃金球衣、「決勝衝鋒旗」猛象出擊款，以及「猛象榮耀提袋」；G2-10/19(日)則是贈送「進化．連霸」拼接球衣、「決勝衝鋒旗」黃潮降臨款，以及「猛象榮耀提袋」；L4-L5內野票將獲得「決勝衝鋒旗」（G1猛象出擊款、G2黃潮降臨款），數量有限，送完為止。自13日開放會員購票，15日中午全面開賣預售，傍晚宣布完售，展現百萬象迷熱潮。

樂天桃猿在季後挑戰賽克服開局0勝2敗的劣勢，連勝3場戲劇性逆轉晉級，氣勢正盛，力拚隊史首座總冠軍；中信兄弟則以年度第一、衛冕軍之姿進軍台灣大賽，黃衫軍整裝待發，誓言完成二連霸。

中信兄弟擁有五場主場優勢，前兩戰安排於臺北大巨蛋舉行，第五至第七戰將回到台中洲際棒球場；樂天桃猿則有兩場主場，分別於臺北大巨蛋及樂天桃園棒球場登場。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

統一獅公布戰力外4人名單　39歲老將林益全在列

統一獅公布戰力外4人名單　39歲老將林益全在列

山本由伸111球7K完投勝！大谷翔平1安打1盜壘　道奇2連勝

山本由伸111球7K完投勝！大谷翔平1安打1盜壘　道奇2連勝

39歲林益全傳遭釋出動向受矚　IG發文謝謝統一這三年照顧

39歲林益全傳遭釋出動向受矚　IG發文謝謝統一這三年照顧

大谷翔平終於安打！突破20打席熄火低潮　讓釀酒人主場靜默

大谷翔平終於安打！突破20打席熄火低潮　讓釀酒人主場靜默

山本由伸完投締造日本第一人　道奇連兩戰先發超扛寫9年紀錄

山本由伸完投締造日本第一人　道奇連兩戰先發超扛寫9年紀錄

「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

陳柏良轟足協「台灣人欺負台灣人」　李洋怒：拿什麼證明重視運動

陳柏良轟足協「台灣人欺負台灣人」　李洋怒：拿什麼證明重視運動

把我們最糟一面逼出來！釀酒人教頭致敬山本由伸：指叉球像速球

把我們最糟一面逼出來！釀酒人教頭致敬山本由伸：指叉球像速球

鄭浩均待命台灣大賽　看挑戰賽驚呼林智平太扯：原本也看好統一但...

鄭浩均待命台灣大賽　看挑戰賽驚呼林智平太扯：原本也看好統一但...

【社死級掛網】排球還沒到 牙套先到了

熱門新聞

丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

統一獅公布戰力外4人名單　39歲老將林益全在列

山本由伸111球7K完投勝！大谷翔平1安打1盜壘　道奇2連勝

39歲林益全傳遭釋出動向受矚　IG發文謝謝統一這三年照顧

大谷翔平終於安打！突破20打席熄火低潮　讓釀酒人主場靜默

山本由伸完投締造日本第一人　道奇連兩戰先發超扛寫9年紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1丘里奧首球砲轟山本由伸

2統一獅宣布戰力外名單

3山本由伸111球完投勝！道奇2連勝

4今年一軍0出賽！林益全傳遭釋出　IG發文：謝謝統一這三年照顧

5大谷翔平終於安打！突破20打席熄火低潮

最新新聞

1第10屆埔里山城派對馬拉松10／19國6開跑

2台灣大賽大巨蛋G1、G2一般票完售！

3足協爆多項行政疏失　李洋不滿要求檢討

4辜仲諒推動「亞洲大聯盟」邁向國際

5核彈級女神真面目曝　徐賢淑：別被我嚇到

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

12強逆襲奪冠之路搬上大銀幕！《絕勝》王識賢、鳳小岳主演

統一獅痛失4分領先遭逆轉　餅總點名猿隊難纏人物

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

背水一戰球迷落淚成動力　黃子鵬中繼回先發更珍惜每一場

何品室融代打建功笑稱「壓力不在我這邊」　追平後開始緊張要守備

【社死級掛網】排球還沒到 牙套先到了

徐佳瑩突忘記自己生過二胎 容祖兒超慌張：不能說的嗎？XD

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

【爸爸帶娃可以多荒謬？】兒子腳上穿的「不是襪子是手套」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366