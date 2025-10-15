運動雲

把我們最糟一面逼出來！釀酒人教頭致敬山本由伸：指叉球像速球

▲▼山本由伸。（圖／路透）

▲山本由伸。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇山本由伸在國聯冠軍賽G2於敵地先發完投9局率隊奪勝，展現壓倒性投球內容，面對這名日本強投，密爾瓦基釀酒人全場僅敲出3支安打，從第5局起陷入無安打窘境，總教練墨菲（Pat Murphy）賽後也坦言「必須致敬」。

山本此役完投9局壓制釀酒人，僅在首局被首棒打者丘里奧（Jackson Chourio）敲出首球全壘打失1分，之後釀酒人再也無法將跑者送上得點圈，從第5局開始更陷入無安打困境。

總教練墨菲賽後坦言：「G1的史奈爾（Blake Snell）與G2的山本這2位投手，是我執教生涯中見過最具支配力的一群人，我們今天追打壞球的次數，比整個球季都多，以往這從不是我們的問題。」

他接著說：「他們把我們最糟的一面逼出來了，必須向這2位致上最高敬意，他們值得所有的讚美，毫無疑問。」

談到山本的投球特質時，墨菲分析：「他的關鍵在於變化球質量極高，他的指叉球看起來就像速球，出手點完全一致，看起來毫無差別，他的投球動作完美、幾乎不失準度，當球離手後，速球會浮上來、指叉球則會垂直落下，真的是非常出色的投手。」

墨菲也特別稱讚捕手史密斯（Will Smith）：「他與投手群的配合完美，專注度極高，非常令人印象深刻，這17局（包含前一戰史奈爾與此役山本的總和）是我見過最出色的投球表現之一。」

他最後總結說：「在進攻方面，我們必須回到耐心的打擊節奏，選球判斷一直是我們成功的核心，但有時候，當對方投球太出色時，也會讓我們的弱點被放大。」

釀酒人目前在系列賽以0勝2敗落後，若要重返主場進行G6，必須在洛杉磯的3連戰中至少拿下2勝，墨菲說：「的確，我們的消耗比道奇更大，但那不重要，下一戰的比賽才是一切，除了佩拉爾塔（Freddy Peralta）外，其他人都能上場，我們會全力應戰。」

