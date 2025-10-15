太厲害了！「巨神兵」盛讚楊瀚森　重新定位中鋒的新生代代表

▲楊瀚森。（圖／路透）

波特蘭拓荒者在今年選秀會上以首輪16順位挑選中國中鋒楊瀚森時，引發了不少質疑與討論，不過NBA老將「巨神兵」馬里亞諾維奇（Boban Marjanovic）對這位年輕中鋒的潛力充滿信心，甚至預言他將成為足以挑戰約基奇（Nikola Jokic）等頂級中鋒的新勢力。

在拓荒者的季前賽中，楊瀚森多次展現球隊為何願意早早出手選中他的原因，他在攻防兩端的靈活表現與籃下判斷力令人印象深刻，儘管新賽季身處西北分區，將面臨約基奇、霍姆格倫（Chet Holmgren）、戈貝爾（Rudy Gobert）等強敵的考驗，但他的表現持續提升，也讓外界更加期待這位菜鳥中鋒的NBA首年。

馬里亞諾維奇在節目《NBA Today》中談到楊瀚森時，毫不吝惜讚美之詞，表示他可能是「將重新定義中鋒角色」的下一位偉大球員，他說：「這孩子真的太厲害了，他的移動方式、控球保護球的能力、投籃手感……他幾乎什麼都能做到，真的是個全能型中鋒。」

馬里亞諾維奇並非唯一看好楊瀚森的籃球人，拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）也表示打算在多種陣容中嘗試這名新人，楊瀚森與2年級中鋒克林根（Donovan Clingan）的搭檔，將是球隊未來發展的關鍵指標。

雖然拓荒者本季可能難以躋身季後賽競爭行列，但球隊的長期藍圖正逐漸成形，老將里拉德（Damian Lillard）在離開密爾瓦基公鹿後重返波特蘭，這個賽季將著重於帶領年輕球員成長，觀察核心陣容的潛力與化學反應。