辜仲諒領軍亞洲棒球總會攜手棒協　深化台泰棒球交流





▲台泰棒球交流升溫，泰國移地訓練取經台灣，辜仲諒期待共同邁向「亞洲大聯盟」 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

台泰交流密切，除了經貿與旅遊外，棒球正成為深化雙邊關係的新亮點！適逢泰國今年底主辦第33屆東南亞運動會（Southeast Asian Games, SEA Games），棒球、壘球及五人制棒球列入正式比賽項目，亞洲棒球總會（Baseball Federation of Asia, BFA）攜手中華民國棒球協會（簡稱「中華棒協」）深化台泰棒球交流，本（10）月上旬協助泰國國家代表隊移地訓練，「以賽代訓」累積賽事經驗、提升競技水準，今年底於泰國舉辦裁判研習營，明（2026）年起亦將安排泰國棒球界人士來台參訪，取經台灣五級棒球發展經驗，協助提升泰國棒球競爭力，共同邁向「亞洲大聯盟」目標。

泰國是東南亞國協重要成員，全國人口約六千餘萬人，是台灣三倍之多，惟棒球發展仍不如日本、台灣、韓國等東亞棒球強權。泰國棒球最早興起於1990年代，並在日本駐泰企業、日本棒球協會支持下，於1992年正式成立業餘棒球協會，為泰國棒球協會（Baseball Association of Thailand）前身，泰國國家代表隊於1994年廣島的亞洲運動會（Asian Games）首度亮相，而後持續參與國際棒球賽事。泰國棒球實力目前位居東南亞第二、僅次於菲律賓，世界排名第31名。新任泰國棒協會長Douangchote Suwanjalask上任後，積極振興泰國棒球，並向台灣尋求協助。今年趁著U15亞洲盃棒球賽在台灣舉行之際，他親自來台向BFA會長暨中華棒協理事長辜仲諒請益，並獲得辜仲諒理事長大力支持，敲定後續交流方向。

辜仲諒理事長身兼BFA會長，接任BFA會長之後致力團結亞洲各國資源，以「Asian Power！」為口號，希望增進亞洲棒球實力，奠定未來「亞洲大聯盟」之基礎。本次台泰棒球交流不僅是亞洲棒球升級計畫之一，亦是台灣「棒球外交」的實例，促進台泰棒球界之交流。辜仲諒理事長指出，台灣五級棒球發展成熟，希望藉此機會輸出台灣成功經驗，不僅可協助東南亞夥伴提升棒球實力、厚實亞洲基層棒球，同時發揮台灣棒球的國際影響力。

為備戰今年底東南亞運動會、明年名古屋亞洲運動會，泰國國家代表隊十月初來台移地訓練為期十天，期間分別與西苑高中、國立台灣體育運動大學、中信科技大學棒球隊，以及台中市代表隊、台中台壽霸龍等不同層級之隊伍進行六場交流賽，並受邀至台中洲際棒球場觀看職棒賽事，體驗台灣棒球生態。

談及來台棒球交流的感想，擔任泰國代表隊教練已屆十年的Somsak Sorrawit建議，泰國棒協應該增加學生棒球人口、多舉辦賽事，才能厚植基層實力、培育棒球人才。泰國代表隊投手Wissarrot Sihamat也觀察到，台灣各層級棒球發展健全，棒球選手可以朝向成棒、職業棒球前進，反觀泰國目前僅有業餘棒球或國家代表隊，打棒球無法成為職涯選項。他希望有朝一日泰國可以成立職棒聯盟，讓喜愛棒球的人士有明確目標邁進。

▲泰國移地訓練取經臺灣，辜仲諒期待共同邁向「亞洲大聯盟」 。（圖／棒協提供）