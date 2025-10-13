運動雲

里夫斯傷勢無礙！湖人退勇士　柯奈特被讚「訓練營最強火力」

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯湖人今（13）日在主場迎戰金州勇士，靠著里夫斯（Austin Reaves）與狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）聯手帶動攻勢，全隊多點開花下，以126比116收下今年熱身賽首勝。主帥瑞迪克（JJ Redick）賽後特別誇讚禁區新援艾頓與2年級射手柯奈特（Dalton Knecht）的表現。

▲▼湖人里夫斯、艾頓、柯奈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲里夫斯首節連續取分，率湖人建立領先。（圖／達志影像／美聯社）

湖人與勇士此役皆有多位主力缺陣，洛城天王詹姆斯（LeBron James）、前年度最佳防守球員史馬特（Marcus Smart）、灣區一哥柯瑞（Stephen Curry）與「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）等都未上陣。

里夫斯與艾頓一開賽就在攻守兩端主宰節奏，混血前鋒八村壘首節也火力全開砍下10分，替補的文森（Gabe Vincent）、拉拉維亞（Jake LaRavia）與海斯（Jaxson Hayes）延續攻勢，首節結束，湖人30比24領先。里夫斯次節再度接管比賽，連得5分將分差拉開至雙位數，半場前壓哨被犯規、3罰全中，讓湖人帶著63比46進入中場。

第3節開局，里夫斯仍手感火燙，但隨後在一次碰撞中膝蓋互撞、扭到腳踝被迫退場，他此役10投7中飆出21分。瑞迪克賽後親自回應粉絲關心，「我覺得他沒事。」

瑞迪克也稱讚艾頓今晚在擋拆戰術中的表現相當成熟，「他在擋拆後接球的判斷真的很好，今晚表現非常棒。其實還有更多機會，只是隊友沒能及時把球傳給他。」這位狀元中鋒整場8投6中繳出14分、8籃板和5助攻，外帶2抄截、1火鍋。

▲▼湖人里夫斯、艾頓、柯奈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞迪克盛讚艾頓的擋拆判斷「非常出色」。（圖／達志影像／美聯社）

至於本場罕見先發的2年級射手柯奈特，單場也貢獻16分，包辦2顆三分球。瑞迪克透露，這位小將在訓練營的火力驚人，「老實說，他是實戰練習中得分最多的球員，領先第2名大概有42分。他憑這樣的表現，贏得今晚先發的機會。」他指出，柯奈特的上限將取決於防守端的進步幅度。

柯奈特則笑說，平時訓練時經常與范德比爾特（Jarred Vanderbilt）與史馬特對位，「如果我能在他們面前得分，那我就能對任何人得分。」

▲▼湖人里夫斯、艾頓、柯奈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人射手柯奈特展現無畏氣勢，成功贏得先發機會。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA洛杉磯湖人勇士里夫斯柯奈特瑞迪克

【逃不了啦】三寶違停遇警想開走　下一秒被帥氣攔下XD

