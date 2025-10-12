道奇女攝影遭強襲球擊中！大谷翔平暖關心　被讚「真的很溫柔」

▲女攝影師喬爾達諾被強襲球打中手臂，大谷立刻上前關心。（圖／翻攝自IG／carriegphoto）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇順利晉級國聯冠軍系列賽，「二刀流」巨星大谷翔平雖在分區系列賽打擊陷入低潮，卻在場上留下「貼心」一幕。一名道奇球團女攝影師比賽中被強襲球擊中手臂，大谷立刻停下動作、上前關心對方，體貼舉動被拍下後在社群媒體引起熱烈討論。

道奇球團攝影師喬爾達諾（Carrie Giordano）今（12）日在Instagram透露，事件發生於對費城人的系列賽，她當時正蹲在場邊拍攝，突遭強襲球打中手臂，「這張照片是在球打到我手臂後幾秒拍下的。」畫面中，大谷翔平神情關切地向她確認狀況，讓她相當感動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大谷翔平分區系列賽打擊陷低潮，卻以貼心舉動圈粉無數。（圖／路透）

「大谷非常擔心我，真的很溫柔。」喬爾達諾感謝大谷當下的貼心舉動，也特別向同為球團攝影師的好友凱蒂・秦（Katie Chin）致謝，對方捕捉下這珍貴瞬間。她表示自己幸運未受傷，「在比賽中，我感覺好像真的有人在守護著我。」

驚險的是，喬爾達諾被球打中後不久便移動了拍攝位置，「就在我離開的那一秒，一顆子彈般的平飛球飛到了我剛才站的地方！」她驚呼差點遭遇「2度攻擊」。

這則貼文曝光後，道奇隊內外都被大谷的舉動暖到。球團首席攝影師約翰・蘇夫（Jon SooHoo）、地方體育台《SportsNet Los Angeles》記者華森（Kirsten Watson），以及前羅德球星、現任西語球評克魯茲（Luis Cruz）紛紛按「讚」。