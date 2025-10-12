運動雲

>

道奇女攝影遭強襲球擊中！大谷翔平暖關心　被讚「真的很溫柔」

▲▼女攝影師喬爾達諾被強襲球打中手臂，大谷立刻上前關心。（圖／翻攝自IG／carriegphoto）

▲女攝影師喬爾達諾被強襲球打中手臂，大谷立刻上前關心。（圖／翻攝自IG／carriegphoto）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇順利晉級國聯冠軍系列賽，「二刀流」巨星大谷翔平雖在分區系列賽打擊陷入低潮，卻在場上留下「貼心」一幕。一名道奇球團女攝影師比賽中被強襲球擊中手臂，大谷立刻停下動作、上前關心對方，體貼舉動被拍下後在社群媒體引起熱烈討論。

道奇球團攝影師喬爾達諾（Carrie Giordano）今（12）日在Instagram透露，事件發生於對費城人的系列賽，她當時正蹲在場邊拍攝，突遭強襲球打中手臂，「這張照片是在球打到我手臂後幾秒拍下的。」畫面中，大谷翔平神情關切地向她確認狀況，讓她相當感動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

▲大谷翔平分區系列賽打擊陷低潮，卻以貼心舉動圈粉無數。（圖／路透）

「大谷非常擔心我，真的很溫柔。」喬爾達諾感謝大谷當下的貼心舉動，也特別向同為球團攝影師的好友凱蒂・秦（Katie Chin）致謝，對方捕捉下這珍貴瞬間。她表示自己幸運未受傷，「在比賽中，我感覺好像真的有人在守護著我。」

驚險的是，喬爾達諾被球打中後不久便移動了拍攝位置，「就在我離開的那一秒，一顆子彈般的平飛球飛到了我剛才站的地方！」她驚呼差點遭遇「2度攻擊」。

這則貼文曝光後，道奇隊內外都被大谷的舉動暖到。球團首席攝影師約翰・蘇夫（Jon SooHoo）、地方體育台《SportsNet Los Angeles》記者華森（Kirsten Watson），以及前羅德球星、現任西語球評克魯茲（Luis Cruz）紛紛按「讚」。

關鍵字： 棒球MLB洛杉磯道奇大谷翔平貼心舉動攝影師國聯冠軍系列賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

統一獅痛失4分領先遭逆轉　餅總點名猿隊難纏人物

統一獅痛失4分領先遭逆轉　餅總點名猿隊難纏人物

道奇我們來了！釀酒人3轟擊垮小熊　7年後再闖國聯冠軍賽

道奇我們來了！釀酒人3轟擊垮小熊　7年後再闖國聯冠軍賽

本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

打到澄清湖！宋嘉翔追平轟籃籃感動爆哭　賽後發文惹共鳴

打到澄清湖！宋嘉翔追平轟籃籃感動爆哭　賽後發文惹共鳴

道奇女攝影遭強襲球擊中！大谷翔平暖關心　被讚「真的很溫柔」

道奇女攝影遭強襲球擊中！大谷翔平暖關心　被讚「真的很溫柔」

餅總點出敗戰關鍵：都是保送開始...　9局先派年輕投手有原因

餅總點出敗戰關鍵：都是保送開始...　9局先派年輕投手有原因

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

道奇陷入「朗希狂熱」！葛拉斯諾：我見過最強投手之一

道奇陷入「朗希狂熱」！葛拉斯諾：我見過最強投手之一

林政華連兩場未進先發打線9局代跑引熱議　古久保：他身體很健康

林政華連兩場未進先發打線9局代跑引熱議　古久保：他身體很健康

桃猿挑戰賽前突發布震撼消息　牧野幸輝：我們也很掙扎

桃猿挑戰賽前突發布震撼消息　牧野幸輝：我們也很掙扎

【北海岸火燒車】高中同學租車半途突起火！熱心騎士狂按喇叭救一車人

熱門新聞

統一獅痛失4分領先遭逆轉　餅總點名猿隊難纏人物

道奇我們來了！釀酒人3轟擊垮小熊　7年後再闖國聯冠軍賽

本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

打到澄清湖！宋嘉翔追平轟籃籃感動爆哭　賽後發文惹共鳴

道奇女攝影遭強襲球擊中！大谷翔平暖關心　被讚「真的很溫柔」

餅總點出敗戰關鍵：都是保送開始...　9局先派年輕投手有原因

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岳平點名猿隊難纏人物

2釀酒人7年後再闖國聯冠軍賽

3道奇國聯冠軍戰強碰釀酒人　超慘數據曝

4宋嘉翔追平轟籃籃感動爆哭

5道奇女攝影遭強襲球擊中！大谷暖關心

最新新聞

1林泓弦兩戰失誤仍先發　餅總有期許

2波賽樂不喜歡兄弟！直言愛當挑戰者

3季後挑戰賽雙響有輸球魔咒　林安可笑談「差一轟」

4威能帝祈禱手勢直指年度MVP

5大谷翔平本季對釀酒人6戰3轟

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林佳緯季後賽連9戰敲安！奪MVP心繫家鄉災情：感謝鏟子超人

統一獅聽牌！「這種比賽失誤難免」　林岳平點出攻擊分水嶺

林政華連兩場未進先發打線　9局代跑引熱議...古久保：他身體很健康

桃猿逆轉保命　林泓育開轟點燃反攻火苗「贏在團隊發揮」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

范逸臣屏東合體田中千繪！　在國境之南合唱〈國境之南〉

超人＋國軍一起扛國旗！花蓮救災現場超熱血????

【台中毒駕男出院】撞進茶行釀1死1傷！坐輪椅正面曝光

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

【鎖定傳統市場】苗栗女扒手狂偷2萬元！　犯嫌偷竊手法曝光
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366