五週傷癒倒數！比薛特衝刺復出　藍鳥名單最後關卡待定

▲比薛特（Bo Bichette）。（圖／路透）

▲比薛特（Bo Bichette）。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

多倫多藍鳥明星游擊手比薛特（Bo Bichette）正全力爭取重返陣容，盼能趕上對西雅圖水手的美聯冠軍賽（ALCS）；在名單公布前夕，這位因左膝扭傷缺陣五週的球星，終於邁入復出前的最後關卡。

在今日藍鳥於主場羅傑斯中心進行的球隊訓練前，比薛特首度回到場上進行跑壘測試，藍鳥隊將在中午前正式確認ALCS名單。

藍鳥總教練施奈德（John Schneider）表示球隊仍在觀察比薛特的恢復情況；「我們只是想看看他跑壘、轉彎等動作的表現，接下來的一天將是、我不想說是我們的最後決定，但確實是其中之一，我們會在他結束後根據他的反饋再決定。」

從現場觀察來看，比薛特在繞壘時仍明顯有些不適，雖然他不太可能立即恢復到100%的狀態，但藍鳥希望他至少能在打出長打時順利衝上二壘，或能從二壘回本壘得分；施奈德近一週多次重申，若比薛特仍受限制，球隊不會讓他勉強出賽。

比薛特的恢復進度目前仍屬機密，藍鳥也刻意保持模糊；由於在美聯分區賽（ALDS）面對洋基時，球隊採取了相同策略，不願讓對手提前掌握主力球員狀況，這次面對水手，藍鳥同樣不打算透露太多細節。

若比薛特復出狀況仍未達完全健康，他可能將以指定打擊身份上陣，這將連帶影響藍鳥隊陣容結構，預料史普林格（George Springer）可能重返外野，而桑坦德（Anthony Santander）或盧克斯（Nathan Lukes）可能因此減少上場機會。

施奈德最後坦言球隊正在權衡比薛特的角色定位：「我正試著權衡他的角色，是每天先發？還是代打？很顯然，我們都希望他的球棒能在打線中出現。」

