五週傷癒倒數！比薛特衝刺復出　藍鳥名單最後關卡待定

▲比薛特（Bo Bichette）。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

多倫多藍鳥明星游擊手比薛特（Bo Bichette）正全力爭取重返陣容，盼能趕上對西雅圖水手的美聯冠軍賽（ALCS）；在名單公布前夕，這位因左膝扭傷缺陣五週的球星，終於邁入復出前的最後關卡。

Bo Bichette’s status for the ALCS remains clouded after he attempted to run the bases Saturday for the first time since spraining his left knee last month and walked off the field in apparent discomfort. (@ShiDavidi) https://t.co/skLzzXGR0N [廣告]請繼續往下閱讀... October 12, 2025

在今日藍鳥於主場羅傑斯中心進行的球隊訓練前，比薛特首度回到場上進行跑壘測試，藍鳥隊將在中午前正式確認ALCS名單。

藍鳥總教練施奈德（John Schneider）表示球隊仍在觀察比薛特的恢復情況；「我們只是想看看他跑壘、轉彎等動作的表現，接下來的一天將是、我不想說是我們的最後決定，但確實是其中之一，我們會在他結束後根據他的反饋再決定。」

#BlueJays' Bo Bichette was spotted jogging at Yankee Stadium this afternoon.



Clearly moving gingerly. Positive step, nonetheless. First time we've seen Bichette jog on the field since his injury. #Postseason #WANTITALL pic.twitter.com/p8BCxDulmk — Daniele Franceschi (@Daniele_Media) October 8, 2025

從現場觀察來看，比薛特在繞壘時仍明顯有些不適，雖然他不太可能立即恢復到100%的狀態，但藍鳥希望他至少能在打出長打時順利衝上二壘，或能從二壘回本壘得分；施奈德近一週多次重申，若比薛特仍受限制，球隊不會讓他勉強出賽。

比薛特的恢復進度目前仍屬機密，藍鳥也刻意保持模糊；由於在美聯分區賽（ALDS）面對洋基時，球隊採取了相同策略，不願讓對手提前掌握主力球員狀況，這次面對水手，藍鳥同樣不打算透露太多細節。

Say yes, stay in Toronto, Bo Bichette!#Postseason pic.twitter.com/b9nvSTtMs8 — After Home Plate (@AfterHomePlate) October 11, 2025

若比薛特復出狀況仍未達完全健康，他可能將以指定打擊身份上陣，這將連帶影響藍鳥隊陣容結構，預料史普林格（George Springer）可能重返外野，而桑坦德（Anthony Santander）或盧克斯（Nathan Lukes）可能因此減少上場機會。

施奈德最後坦言球隊正在權衡比薛特的角色定位：「我正試著權衡他的角色，是每天先發？還是代打？很顯然，我們都希望他的球棒能在打線中出現。」