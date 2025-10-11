「我要直接終結這一場！」宋嘉翔霸氣敲再見安：最後打席就是我

記者王真魚／桃園報導

季後挑戰賽第2戰，樂天桃猿在背水一戰中展現韌性，靠着宋嘉翔在8局追平轟、9局下再見安打，以7比6逆轉擊敗統一7-ELEVEn獅，將系列戰逼進第3戰。單場4安猛打賞的宋嘉翔，也在賽後獲選MVP，他坦言，這場比賽對自己來說是寶貴經驗，也希望藉此鼓勵更多年輕球員相信自己。

第8局面對投手纏鬥長達12球後，宋嘉翔擊出關鍵追平全壘打。這一轟也讓他以21歲81天，刷新季後挑戰賽史上最年輕全壘打記錄，原紀錄為岳政華的21歲273天（2022/10/29）。

談到這一打席，宋嘉翔表示，當下並沒有太多複雜的設定，「其實那個打席我只是想要打到球而已，因為對戰他，我好像還沒打過安打，當下就是想把球打紮實、上壘，幫球隊多爭取機會。」

球一出棒，飛行距離超出預期，他坦言自己一開始並不知道球會飛那麼遠，「出去的時候其實蠻亢奮的，也很開心能幫助球隊追平比數，讓我們可以繼續比賽。」

比賽進入9局下，桃猿在保送堆壘後形成滿壘攻勢，輪到手感火燙的宋嘉翔。他說當下想法很簡單，「其實我也不想再讓比賽繼續了，我就是想要直接終結這場比賽，所以當下的想法就是——最後一個打席就是我，我要把它拿下來。」

面對第一顆好球他選擇不出棒，第二球果斷出手擊出再見安打，他坦言，「其實第一顆，我覺得不太好攻擊，感覺打下去結果會不太妙，所以第二顆我就掌握比較好攻擊一點的球路去做揮棒。」

成為猿隊續命一大功臣，今晚對宋嘉翔來說相當難忘，「這對我來說一定有很大的幫助，不管是現在還是未來的職業生涯，都是很重要的經驗。」

他也希望藉這場比賽鼓勵其他年輕球員，「不是一定要25歲、30歲或35歲才能做到，20歲像佳緯他們那樣，也可以做得到。」

▲宋嘉翔 。（圖／樂天桃猿提供）