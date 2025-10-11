運動雲

>

史庫柏悲情中寫紀錄！　「狂飆13K」列老虎季後賽史第2高

▲▼老虎史庫柏。（圖／路透）

▲史庫柏。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

底特律老虎在美聯分區系列賽G5背水一戰，將希望交給左手強投史庫柏（Tarik Skubal），而他不負眾望展現王牌身手，主投6局僅失1分、飆出13次三振，並締造季後賽連續7次三振的新紀錄，儘管球隊最終在延長賽15局惜敗，但史庫柏的表現依舊名留隊史。

13K寫進老虎史冊　僅次於自己與柯爾曼
史庫柏在外卡系列賽首戰對決克里夫蘭守護者時，曾單場飆出14次三振，追平隊史紀錄，這場關鍵分區賽G5中，他再度打破紀錄簿，以13次三振創下老虎隊季後賽史上第2高紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《MLB Network》記者莫洛西（Jon Morosi）指出，史庫柏現已與1972年美聯冠軍賽G3的柯爾曼（Joe Coleman）以14K並列為老虎季後賽史上最會三振打者的2位投手。

壓制水手火力　連飆14人出局
史庫柏此戰主投6局僅被擊出2安打、無四死球、失1分，幾乎壓制整支水手打線，唯一失分出現在2局下，奈勒（Josh Naylor）擊出二壘安打後盜上三壘，隨後靠賈佛（Mitch Garver）高飛犧牲打跑回。

此後，史庫柏完全封鎖水手打線，連續解決14名打者，其中10人被三振，他在第6局最後一個打者時，更用時速100.9英里的四縫線速球三振羅利（Cal Raleigh），結束本場投球任務。

雙方王牌對決　比肩激戰6局
水手先發投手此役柯比（George Kirby）也毫不示弱，前5局同樣壓制老虎打線，但水手總教練威爾森（Dan Wilson）在他投滿66球後於第6局選擇換投，老虎隨即抓住機會，卡本特（Kerry Carpenter）轟出2分砲，幫助球隊首次反超比數。

然而水手在7局靠里瓦斯（Leo Rivas）面對霍頓（Tyler Holton）擊出追平安打，將戰局重新拉回2比2。

延長賽決勝　史庫柏傲人成績收尾
雙方牛棚表現勢均力敵，最終2隊鏖戰至延長賽第15局，克勞佛（J.P. Crawford）敲出安打，亞羅薩雷納（Randy Arozarena）被觸身球保送，羅利擊出飛球推進形成二、三壘有人，羅里格茲（Julio Rodríguez）遭故意保送後滿壘，普蘭柯（Jorge Polanco）掃出再見安打結束比賽。

雖然老虎最終無緣晉級，但史庫柏以6局2安打1失分、13K無保送的完美內容，再次印證他作為美聯最強左投的身價。

關鍵字： MLB西雅圖水手底特律老虎史庫柏

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

桃猿挑戰賽前突發布震撼消息　牧野幸輝：我們也很掙扎

桃猿挑戰賽前突發布震撼消息　牧野幸輝：我們也很掙扎

道奇歡慶晉級拋震撼消息！內野手羅哈斯香檳浴中宣布2026退休

道奇歡慶晉級拋震撼消息！內野手羅哈斯香檳浴中宣布2026退休

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

佐佐木朗希化身道奇救世主休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone狀態

佐佐木朗希化身道奇救世主休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone狀態

遭戰力外手機大量未接來電！櫻井周斗差點結束生涯　來台鋼重生

遭戰力外手機大量未接來電！櫻井周斗差點結束生涯　來台鋼重生

快訊／再見安打！水手15局大戰險勝老虎　睽違24年闖美聯冠軍賽

快訊／再見安打！水手15局大戰險勝老虎　睽違24年闖美聯冠軍賽

新庄剛志開1660萬超跑現身！笑稱花20分鐘發動　盼球員不斷進化

新庄剛志開1660萬超跑現身！笑稱花20分鐘發動　盼球員不斷進化

前MVP貝林傑跳脫合約成自由球員　洋基恐砸重金才能留人

前MVP貝林傑跳脫合約成自由球員　洋基恐砸重金才能留人

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

道奇陷入「朗希狂熱」！葛拉斯諾：我見過最強投手之一

道奇陷入「朗希狂熱」！葛拉斯諾：我見過最強投手之一

【高嘉瑜飆高音】翻唱王世堅質詢神曲《沒出息》　全場驚：歌藝進步了

熱門新聞

桃猿挑戰賽前突發布震撼消息　牧野幸輝：我們也很掙扎

道奇歡慶晉級拋震撼消息！內野手羅哈斯香檳浴中宣布2026退休

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

佐佐木朗希化身道奇救世主休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone狀態

遭戰力外手機大量未接來電！櫻井周斗差點結束生涯　來台鋼重生

快訊／再見安打！水手15局大戰險勝老虎　睽違24年闖美聯冠軍賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1挑戰賽前突發布震撼消息　猿坦言掙扎

2道奇羅哈斯香檳浴中宣布2026退休

3朗希達成「連大谷都沒做到的偉業」

4朗希休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone狀態

5台鋼櫻井周斗來台發展曝心聲

最新新聞

1筒香雙響轟垮巨人　阿部嘆未抓住節奏

2新庄剛志讚郡司裕也開轟：帥到不行

3姆巴佩連10場進球！

4桃猿大物何品室融談初登季後賽

5統一獅對決聯盟雙冠王打線大變陣！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林佳緯季後賽連9戰敲安！奪MVP心繫家鄉災情：感謝鏟子超人

統一獅聽牌！「這種比賽失誤難免」　林岳平點出攻擊分水嶺

【嘴巴臭臭der？】威弟被多慧檢查口腔慘遭嫌棄XDD

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【這距離誰受得了！】李多慧對鏡頭送飛吻超犯規XD

【總統下令了】菲律賓「7.4強震」狂晃！　餘震不斷...「海嘯將襲」急喊撤

【心碎小狗】搜救犬變身吃貨　站起來討吃還被無情拒絕XD

【毒駕奪命】茶行阿嬤遭撞亡！「單腳勇士」孫悲喊：上天給的考驗有點多

【全場安靜數秒】凸槌！韓國瑜突念賴清德講稿　「眉頭一皺」超太真實

古斌演活《角頭2》壞壞　哽咽謝導演顏正國：我的伯樂
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366