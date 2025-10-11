史庫柏悲情中寫紀錄！　「狂飆13K」列老虎季後賽史第2高

▲史庫柏。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

底特律老虎在美聯分區系列賽G5背水一戰，將希望交給左手強投史庫柏（Tarik Skubal），而他不負眾望展現王牌身手，主投6局僅失1分、飆出13次三振，並締造季後賽連續7次三振的新紀錄，儘管球隊最終在延長賽15局惜敗，但史庫柏的表現依舊名留隊史。

13K寫進老虎史冊 僅次於自己與柯爾曼

史庫柏在外卡系列賽首戰對決克里夫蘭守護者時，曾單場飆出14次三振，追平隊史紀錄，這場關鍵分區賽G5中，他再度打破紀錄簿，以13次三振創下老虎隊季後賽史上第2高紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《MLB Network》記者莫洛西（Jon Morosi）指出，史庫柏現已與1972年美聯冠軍賽G3的柯爾曼（Joe Coleman）以14K並列為老虎季後賽史上最會三振打者的2位投手。

壓制水手火力 連飆14人出局

史庫柏此戰主投6局僅被擊出2安打、無四死球、失1分，幾乎壓制整支水手打線，唯一失分出現在2局下，奈勒（Josh Naylor）擊出二壘安打後盜上三壘，隨後靠賈佛（Mitch Garver）高飛犧牲打跑回。

此後，史庫柏完全封鎖水手打線，連續解決14名打者，其中10人被三振，他在第6局最後一個打者時，更用時速100.9英里的四縫線速球三振羅利（Cal Raleigh），結束本場投球任務。

雙方王牌對決 比肩激戰6局

水手先發投手此役柯比（George Kirby）也毫不示弱，前5局同樣壓制老虎打線，但水手總教練威爾森（Dan Wilson）在他投滿66球後於第6局選擇換投，老虎隨即抓住機會，卡本特（Kerry Carpenter）轟出2分砲，幫助球隊首次反超比數。

然而水手在7局靠里瓦斯（Leo Rivas）面對霍頓（Tyler Holton）擊出追平安打，將戰局重新拉回2比2。

延長賽決勝 史庫柏傲人成績收尾

雙方牛棚表現勢均力敵，最終2隊鏖戰至延長賽第15局，克勞佛（J.P. Crawford）敲出安打，亞羅薩雷納（Randy Arozarena）被觸身球保送，羅利擊出飛球推進形成二、三壘有人，羅里格茲（Julio Rodríguez）遭故意保送後滿壘，普蘭柯（Jorge Polanco）掃出再見安打結束比賽。

雖然老虎最終無緣晉級，但史庫柏以6局2安打1失分、13K無保送的完美內容，再次印證他作為美聯最強左投的身價。