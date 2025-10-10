桃猿輸球陷困境！古久保坦言前2局錯失攻勢很傷　明盼威能帝搶勝

▲古久保健二 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／高雄報導

統一7-ELEVEn獅今晚在季後挑戰賽首戰以2比1力退樂天桃猿，根據中職歷史紀錄，過去在挑戰賽2勝0敗的球隊晉級率為100%。樂天桃猿明天背水一戰，推出威能帝先發，總教練古久保健二期待選手發揮最大能力。

古久保健二賽後坦言，此戰開局錯失得分機會相當可惜，「前兩局沒得分，滿傷的。」全場兩隊共發生5次守備失誤，他也指出，整體打下來，選手整體確實有點僵硬。

對於游擊明日是否繼續讓余德龍先發，他說，「還要思考一下。」至於林智平的傷勢，「主要是打到手、臉，這部分還要再評估，看明天賽前練習狀況。」

此役關鍵時刻，樂天在7局下被林佳緯擊出超前分安打吞敗，古久保表示，「明天就是背水一戰，要把一整年的拚勁發揮到最大。」

9局落後1分時，桃猿推出新人何品室融代打，也敲出安打試圖延續攻勢。古久保認同小將比賽，「畢竟是季後賽的大舞台，能從這麼好的投手手中擊出安打，對他信心會有幫助，希望他能延續這樣的狀態。」

兩隊此戰採取多次短打戰術，古久保解釋，「兩邊投手都很有實力，壘上有人就是想辦法推進搶分。」但他也無奈說，「可惜沒能適時一擊。」