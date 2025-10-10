湖人壞消息！詹皇坐骨神經痛再休4周　22日開幕戰對決柯瑞恐泡湯

▲湖人天王詹姆斯坐骨神經痛，將再休養養3至4周。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯湖人今（10）日傳來壞消息，40歲天王詹姆斯（LeBron James）確診右側坐骨神經痛，球團宣布他將再休養3至4周，將無緣出戰22日對勇士的開幕戰。詹皇至今尚未參與任何完整訓練營活動，也缺席了球隊前兩場季前熱身賽。

《ESPN》運動傷害分析師貝爾（Stephania Bell）解釋，坐骨神經痛是由於神經受到刺激、發炎或壓迫所引發的症狀。坐骨神經起於腰椎，經由臀部與腿後肌群延伸至小腿與足部，其症狀可能包括刺痛、灼熱感、麻木或針刺般的疼痛。恢復時間因病因而異，可能短則數周、長則數月。

▲詹姆斯缺陣時湖人勝率僅4成1，影響力仍舊驚人。（圖／達志影像／美聯社）

湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）在球隊公布診斷結果前曾表示，詹姆斯目前「依照自己的節奏」進行復健。若休養期長達4周，詹皇將缺席10月22日對勇士的開幕戰，無緣再次對決另一天王柯瑞（Stephen Curry）。

《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）日前透露，詹姆斯原本預計整個季前賽都不會登場，但目標是趕上開幕戰，如今確定得延後復出。

自2018-19賽季加盟湖人以來，詹姆斯出賽時球隊戰績為248勝171敗，勝率達0.591；他缺陣時，湖人僅取得56勝78敗，勝率驟降至0.418。