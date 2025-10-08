賈吉轟追平3分砲率洋基逆轉藍鳥　單場猛打賞助逼出G4

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基8日（台灣時間）與藍鳥進行分區系列賽G3，賈吉（Aaron Judge）在4局下轟出追平三分砲成為最大轉捩點，單場3安猛打賞率隊以9比6逆轉勝，結束2連敗，保住晉級生機並逼出第4戰。

藍鳥首局先攻下2分，3局上展開猛攻，巴修（Daulton Varsho）、克萊門特（Ernie Clement）與桑坦德（Anthony Santander）輪番建功，一口氣灌進4分，將比分拉開至6比1。

洋基陷入5分落後危機，3局下展開反攻，賈吉掃出二壘安打帶回1分，史坦頓（Giancarlo Stanton）再補上一支高飛犧牲打追回1分。關鍵4局下1出局一、二壘時，賈吉在2好球被追逼的情況下，掃出強勁飛球直擊左外野界外標竿（foul pole），形成三分砲，一棒扳平比數。

紀錄專家藍斯（Sarah Langs）指出，賈吉在本次季後賽已累積11支安打，比他過去任何一次季後賽多出2支，同時這發全壘打讓他在生涯背水一戰中累積6轟，追平歐提茲（David Ortiz），並列MLB季後賽淘汰戰最多全壘打紀錄。

洋基在5局下乘勝追擊，奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）轟出陽春砲超前比分，羅薩里奧（Amed Rosario）與威爾斯（Austin Wells）接連安打再添1分。6局下，賈吉獲得故意保送「禮遇」，隨後貝林傑（Cody Bellinger）擊出二壘安打，新秀萊斯（Ben Rice）再以高飛犧牲打送回1分，將比分擴大至9比6。

賈吉此戰4打數3安打，包括1發全壘打，貢獻4分打點、跑回3分並獲1次保送，季後賽打擊率仍高達5成，展現洋基「隊長」的價值與氣勢。