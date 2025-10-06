美媒狂讚！佐佐木朗希從飽受批評到救世終結者　道奇教頭曝安排

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒大聯盟國聯分區系列賽於7日（台灣時間）展開第2戰，佐佐木朗希季後賽兩場好表現令人驚艷，總教練羅伯斯（Dave Roberts）也透露他接下來的出賽安排。

羅伯斯6日受訪時，談到在系列賽首戰以2分領先進入9局、成功守下勝利並拿下生涯首個救援成功的日本投手佐佐木朗希，表達高度信任：「他展現了非常稱職的終結者表現。」

季末傷癒復出、從3A重返大聯盟後，從批判的聲浪中重生，佐佐木朗希展現壓制力。在外卡系列賽第2戰於第9局登板守成拿下勝利，接著在分區系列賽第1戰更以終結者身份締造首個救援成功，如今已成為道奇牛棚不可或缺的戰力。

《Dodger Blue》記者布雷克・威廉斯（Blake Williams）盛讚：「朗希表現完全不負眾望。」《The Athletic》記者法比安・阿爾達亞（Fabian Ardaya）則寫道：「也許洛杉磯現在正式進入『Roktober』（朗希十月狂熱）。」多家美國媒體盛讚他成為道奇牛棚的救世主。

然而，就在短短兩週前，佐佐木的處境還截然不同。《Bleacher Report》品牌經理文森特・桑佩里奧（Vincent Samperio）指出：「兩週前，朗希・佐佐木還在3A投球，沒人確定他是否會在今年再度登上大聯盟。如今，他卻在費城的季後賽首戰為道奇守住勝利。」

至於未來的調度，羅伯斯強調不會將佐佐木固定在第9局登板的位置：「有時第8局才是派他上場的最佳時機。不過，可以確定的是，他已經是球隊中能被託付最關鍵時刻的救援投手之一。」