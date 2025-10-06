運動雲

藍鳥痛擊洋基王牌　小葛雷諾轟滿貫砲創隊史讓全場沸騰

▲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

▲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

多倫多藍鳥隊主砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）再度扮演致勝關鍵，6日（台灣時間）在美聯分區系列賽第2戰面對紐約洋基隊，他於第5局轟出滿貫全壘打，率隊以13比7大勝，系列賽取得2比0領先。這支全壘打不僅是他生涯季後賽代表作，更是藍鳥隊隊史首支季後賽滿貫砲。

小葛雷諾在第5局面對洋基投手華倫（Will Warren），鎖定一顆速球強勢出棒，將球轟向左外野，全場超過四萬名球迷瞬間陷入瘋狂，這支全壘打轟出去就毫無懸念，這一擊令人回想起包提斯塔（José Bautista）、恩卡納西翁（Edwin Encarnacion）過去在季後賽的經典一擊。

他繞壘時甩棒慶祝，全場球迷高喊「Vladdy！Vladdy！」，歡呼聲久久不散。當他返回休息區時，全場起立鼓掌，他也握拳揮手回應觀眾。

此役小葛雷諾繳出5打數3安打、4打點、2得分的表現，連兩戰都有全壘打，展現強大火力。首戰他便開轟助藍鳥奪勝，兩戰累計7打點，成為球隊晉級美聯冠軍賽的重要推手。

藍鳥隊此戰全場擊出14支安打，包括小葛雷諾的滿貫砲與柯克（Alejandro Kirk）的陽春炮。藍鳥隊火力全開，讓洋基王牌左投弗萊德（Max Fried）及投手群都難以招架，也讓球迷見證了小葛雷諾在季後賽舞台的全面爆發。弗萊德僅投3局，被敲8安打，包含1轟狂失7分慘敗。

關鍵字： 棒球藍鳥隊季後賽全壘打勝利

