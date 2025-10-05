星宇空服員張甄芸將赴美參加女子職棒選秀　「女黑豹」學姊逐夢

▲黑豹旗學姊張甄芸出席2025中信盃黑豹旗記者會 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

「女黑豹」學姊張甄芸5日特別出席中信盃黑豹旗開賽記者會，勉勵女子球員。目前任職星宇航空空服員的她，即將追尋女子職業棒球夢，近期美國女子職棒聯盟（WPBL）首度舉行選秀，她已順利通過測試會。

談到從女棒球員轉換為空服員的過程，她表示：「以前因為參加過很多國際賽，其實每次出國我們不一定是去玩，通常都是比賽或訓練。但我很享受飛行的過程，就像現在工作一樣，即使沒有太多時間放鬆，但我仍然很喜歡整體的經驗。如果以後你們在飛機上遇到我，可以跟我說你打過黑豹旗，我會送你一個小禮物。」

張甄芸於去年10月展開空服員生涯，前中信兄弟球星周思齊也曾是她服務過的乘客之一。她說：「印象很深刻，不管我現在是在當空服員，還是以前當選手，與棒球之間始終都有一些連結。」

談到黑豹旗最難忘的一幕，她笑說：「當時我還在高中，是代表球隊上台抽籤的，結果抽中木棒組的強校西苑高中。」雖然那場比賽僅投0.2局就失了12分，但她認為那是自己棒球路的起點，意義深遠。

張甄芸也分享好消息：「在去年底時，他們讓全世界的球員都能投履歷報名參加測試會，來自各國、曾打過女子世界盃和亞洲盃的選手都有參與。我也報名參加，運氣很好通過測試，所以下個月就要前往美國參加他們的選秀會。」