羅戈兩局6上6下防禦率王基本到手　中信5局4比1領先台鋼雄鷹

▲中信兄弟羅戈。（圖／中信兄弟提供，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

澄清湖球場4日晚間迎來台鋼雄鷹交手中信兄弟之戰，此役黃衫軍靠王政順3局上關鍵三分砲拉開比分，5局結束暫時以4比1領先主場雄鷹；兄弟王牌先發羅戈投兩局6上6下後退場休息，在完成任務後，防禦率降至1.84，暫居聯盟第一，幾乎篤定拿下本季防禦率王。

羅戈今晚主投兩局無失分，雖然僅面對6名打者就退場休息，但這兩局的精準控球與穩定壓制，足以讓他的防禦率降至1.84，超越台鋼洋投後勁（1.89）暫居聯盟榜首。由於後勁已於3日已下二軍，本季不再登板，羅戈幾乎確定鎖定防禦率王。

接下來唯一仍有理論機會超越的是統一獅洋投飛力獅（1.99），但必須在明日對兄弟的先發中投滿10局無失分才能反超，幾乎不可能達成；羅戈本季表現持續穩定，防禦率王幾乎已是囊中之物。

2局上，中信兄弟靠著曾頌恩安打與林書逸保送堆積形成滿壘局面，蘇緯達擊出內野滾地球趁傳上壘，中信先馳得點，以1比0領先。

3局上黃衫軍火力全線發揮，楊祥禾二壘安打開局，王政順在兩人出局後轟出三分全壘打，兄弟一口氣拉開到4比0。

5局下台鋼終於突破兄弟後援王奕凱，王柏融安打、林家鋐保送後，曾子祐適時安打帶回1分，將比數追至1比4，稍稍止血。