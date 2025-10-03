波士頓挑釁讓我更專注！　「沉默殺手」施特利特談鎖死紅襪關鍵

▲施利特勒（Cam Schlittler）。（圖／達志影像／美聯社）



紐約洋基新秀投手施利特勒（Cam Schlittler）在10月的首次季後賽考驗中，頂住來自波士頓球迷的嘲諷壓力，化怒火為燃料，繳出8局無失分、12次三振的歷史級表現，率領洋基在美聯外卡系列賽第3戰以4比0擊退宿敵紅襪，成功晉級美聯分區系列賽，將迎戰多倫多藍鳥。

來自家鄉的挑釁，化為比賽燃料

這位來自麻州沃爾波爾的24歲菜鳥，賽後坦言紅襪國度球迷的言語攻擊讓比賽「變得私人化」，「比賽前來自波士頓的人說了很多話，」施利特勒表示，「對我而言，就是當一個沉默的殺手，能上場壓制他們；我來自波士頓，我不喜歡他們今天說的一些話，我只是確保自己上場時能更加專注。」

他補充道：「我不打算深入細說，但那些話來自球迷，不是球員，我覺得他們有點越界了，我是個競爭者，我會上場確保把他們壓制下來，你知道波士頓球迷，他們就是那樣，我們在家鄉就是很有侵略性，會試圖惹怒別人，他們只是找錯人來這麼做，也找錯了球隊。」

歷史級數據與紀錄誕生

施利特勒不僅是季後賽史上第一位投出至少8局無失分、12次三振且無保送的投手，更改寫洋基隊史紀錄，成為首位在季後賽初登場便送出12K的投手，超越了超越了紅福瑞（Red Ruffing，1932年世界大賽第一戰對小熊）與里格提（Dave Righetti，1981年美聯分區系列賽第二戰對釀酒人）兩人所寫下的10次三振紀錄。

「你會感覺自己在場上具有壓倒性，」他說，「我其實不太清楚自己到底投了幾次三振，但能一一解決他們，感覺真的很棒。」

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）也忍不住稱讚：「今晚我們必須完美，因為他就是完美的，他的球威驚人，控球沉穩，表現相當火爆。」

Boone的決定與隊友的支持

雖然施利特勒在第7局退場時已獲得全場掌聲，但洋基總教練布恩（Aaron Boone）還是讓他在第8局繼續登板。

「我甚至不想多和他說話，」布恩回憶道，「我只是站在階梯上，簡單問他一句『你還好嗎？』他回答：『沒問題。』」

施利特勒最終再抓3個出局數，麥馬洪（Ryan McMahon）更飛身衝進客隊休息區，完成驚險接殺，成為比賽高潮之一。

少年老成的新秀

施利特勒直到7月9日才完成大聯盟初登板，但他在這場「Z世代新秀對決」中，徹底壓制紅襪左投厄利（Connelly Early），全場107球中，他僅被敲出5支安打，讓紅襪打者整場只進入過一次得點圈，且無功而返。

「知道這種場合，我就是試著擁抱球迷、保持自我，」施利特勒說，「隨著每一局過去，我的自信心越來越強。」

在賽後慶祝中，因傷缺陣的柯爾（Gerrit Cole）也給予新秀最高肯定，「真的超級令人印象深刻，」柯爾說，「在這裡有很多通往偉大的道路，但這小子一上來就立刻證明自己，他就是有那個特質，我不清楚那到底是什麼，很難具體形容，但他清楚自己想做什麼。」