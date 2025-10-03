馬查多點名戰犯　坦言自己表現不佳害教士季後賽失利

▲馬查多。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

聖地牙哥教士今（3）日在國聯外卡系列戰決勝G3以1比3不敵芝加哥小熊，無緣晉級，賽後明星內野強打馬查多（Manny Machado）坦承責任在己，他直言：「我把責任攬在自己身上，我應該要表現更好。」

馬查多整個系列賽10打數僅1安，打擊率僅0.100，唯一亮點出現在第2戰轟出2分砲，然而在決勝戰第8局三壘有人時，他擊成游擊滾地球遭史旺森（Dansby Swanson）封殺，錯失扳平良機。

另一名核心球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）同樣熄火，G3繳出4打數無安打、3次三振，系列賽3戰與馬查多合計22打數僅2安、1轟、2分打點，火力完全無法撐起球隊。

投手方面，達比修有首度在季後賽對上老東家小熊，卻僅投滿1局提前退場，他在首局被阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）敲安失分，第2局又對史旺森投出保送擠回1分，教士早早陷入0比2落後，雖然牛棚群後續合力投完7局僅再丟1分，但打線始終無法打出攻勢，球隊本季征途就此結束，並送小熊自2017年後首度晉級國聯分區系列賽。

對教士而言，這是近6年來第4度進入季後賽，卻再度止步，留下一個令人挫敗的10月結局。