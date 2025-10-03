運動雲

>

史詩級首秀！施特利特8局無保送12K　改寫洋基季後賽紀錄

▲史詩級首秀！施特利特8局無保送12K　改寫洋基季後賽紀錄。（圖／路透）

▲史詩級首秀！施特利特8局無保送12K　改寫洋基季後賽紀錄。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

美聯外卡系列賽第三戰，24歲的洋基火球新秀施特利特（Cam Schlittler）迎來季後賽初登板，他以8局無失分、12次三振的壓制性演出，率領洋基4比0完封宿敵紅襪，順利挺進美聯分區系列賽（ALDS），將對上多倫多藍鳥。

前一晚擊敗紅襪後，洋基休息室仍在慶祝奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）於8局下跑回致勝分，但先發二當家左投羅丹（Carlos Rodón）卻早已將注意力放在施特利特的初登場。

「這對他會非常好，」羅丹談到施特利特時說，「他需要這樣的經歷，我很期待看到他明天主宰比賽。」

事實證明，羅丹果然沒有看錯，施特利特表現得宛如天生為十月舞台而生，來自麻州瓦波爾（Walpole Mass）的他，直到7月9日才完成大聯盟初登板，但這場Z世代新人對決中，他投贏了紅襪左投厄利（Connelly Early），持續將速球催至三位數（100英里以上），並有效運用變化球，讓紅襪打線陷入沉默。

根據Elias體育統計，施特利特成為史上首位在「非贏即回家」季後賽比賽中至少三振8名打者的新秀，更是季後賽歷史上第一位在先發中投滿8局或以上無失分，送出至少12次三振，且完全沒有保送的投手。

同時，他還締造了洋基隊史新紀錄：在季後賽初登板中三振最多的先發投手，這一數據超越了紅福瑞（Red Ruffing，1932年世界大賽第一戰對小熊）與里格提（Dave Righetti，1981年美聯分區系列賽第二戰對釀酒人）兩人所寫下的10次三振紀錄。

洋基將於10月5日上午4點08分展開與藍鳥的分區系列賽第一戰，施特利特的驚艷表現，不僅為洋基點燃前進的氣勢，也讓外界對這位24歲火球男的未來充滿期待。

關鍵字： MLB紐約洋基波士頓紅襪

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兄弟奪第20座季冠軍史上最多！平野賽後吐心聲：上半季很懊悔...

兄弟奪第20座季冠軍史上最多！平野賽後吐心聲：上半季很懊悔...

道奇飛往費城！大谷帽反戴帥氣登機　山本拎LV包、朗希燦笑入鏡

道奇飛往費城！大谷帽反戴帥氣登機　山本拎LV包、朗希燦笑入鏡

快訊／驟死戰8局12K無失分　施特利特神級演出率洋基淘汰宿敵紅襪

快訊／驟死戰8局12K無失分　施特利特神級演出率洋基淘汰宿敵紅襪

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

林暉盛關鍵戰役了不起！　平野惠一：目標直指年度第一與總冠軍

林暉盛關鍵戰役了不起！　平野惠一：目標直指年度第一與總冠軍

不同的眼淚！王凱程守下最後一局　眼眶泛紅：很珍惜今天的比賽

不同的眼淚！王凱程守下最後一局　眼眶泛紅：很珍惜今天的比賽

快訊／野獸林志傑職籃引退賽　有望4月台北小巨蛋登場

快訊／野獸林志傑職籃引退賽　有望4月台北小巨蛋登場

嘎琳含淚退隊仍遭媒體緊追不放　樂天球團心疼喊：放過她吧

嘎琳含淚退隊仍遭媒體緊追不放　樂天球團心疼喊：放過她吧

小熊3比1淘汰教士闖進國聯分區系列賽！達比修僅投1局吞敗

小熊3比1淘汰教士闖進國聯分區系列賽！達比修僅投1局吞敗

自評90分！林暉盛封王戰扛7局　拋彩帶初體驗、感謝自己沒放棄

自評90分！林暉盛封王戰扛7局　拋彩帶初體驗、感謝自己沒放棄

胡瓜誇讚小禎小7歲男友　自認眼光好..李進良莫名中槍XD

熱門新聞

兄弟奪第20座季冠軍史上最多！平野賽後吐心聲：上半季很懊悔...

道奇飛往費城！大谷帽反戴帥氣登機　山本拎LV包、朗希燦笑入鏡

快訊／驟死戰8局12K無失分　施特利特神級演出率洋基淘汰宿敵紅襪

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

林暉盛關鍵戰役了不起！　平野惠一：目標直指年度第一與總冠軍

不同的眼淚！王凱程守下最後一局　眼眶泛紅：很珍惜今天的比賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1上半季很懊悔...平野奪冠後吐心聲

2道奇飛往費城！山本拎愛包登機

3洋基淘汰紅襪晉級分區系列賽

4大谷、八村壘合影　身高對比引熱議

5平野惠一：目標直指年度第一與總冠軍

最新新聞

1蘇嵐鴻簽約教士　南珉貞曾立美國之約

2施特利特改寫洋基季後賽紀錄

3老虎季後賽不一樣！贏守護者創紀錄

4雲豹忙內簽約　徐宏瑋披6號戰袍

5小柯瑞自爆想買哥哥的30號遭拒

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳其邁曝第一時間戴爸心聲　「拚勁好！可惜運氣沒站小戴這邊」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

阿誠引退儀式致詞笑中帶淚　「洪總10年前叫我不要再跳」

球后戴資穎深夜曝光膝蓋傷勢！經賽後低潮她：我沒事，心情很好

台灣田徑「欄神」陳奎儒晉級！鄉親嗨翻...爸：不敢打電話給他

【新視角影片】北捷遭踹婦先撞2次才被飛走

【救命神梯】屋主摘龍眼忘收梯子！25人靠它爬屋頂躲泥流

【謝謝你們】花蓮災民大聲感謝「鏟子超人」超暖心

【才入學1個月】屏科大一生騎車撞燈桿搶救不治

【不准下車！】搭車遇到萌犬眼神緊盯　一下車立刻崩潰挽留XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366