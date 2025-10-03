▲史詩級首秀！施特利特8局無保送12K 改寫洋基季後賽紀錄。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

美聯外卡系列賽第三戰，24歲的洋基火球新秀施特利特（Cam Schlittler）迎來季後賽初登板，他以8局無失分、12次三振的壓制性演出，率領洋基4比0完封宿敵紅襪，順利挺進美聯分區系列賽（ALDS），將對上多倫多藍鳥。

前一晚擊敗紅襪後，洋基休息室仍在慶祝奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）於8局下跑回致勝分，但先發二當家左投羅丹（Carlos Rodón）卻早已將注意力放在施特利特的初登場。

「這對他會非常好，」羅丹談到施特利特時說，「他需要這樣的經歷，我很期待看到他明天主宰比賽。」

Every time they play this song she say, "This is my Schlitt."#RepBX | @Cam32Schlittler pic.twitter.com/gz2ylikdZe — New York Yankees (@Yankees) October 3, 2025

事實證明，羅丹果然沒有看錯，施特利特表現得宛如天生為十月舞台而生，來自麻州瓦波爾（Walpole Mass）的他，直到7月9日才完成大聯盟初登板，但這場Z世代新人對決中，他投贏了紅襪左投厄利（Connelly Early），持續將速球催至三位數（100英里以上），並有效運用變化球，讓紅襪打線陷入沉默。

根據Elias體育統計，施特利特成為史上首位在「非贏即回家」季後賽比賽中至少三振8名打者的新秀，更是季後賽歷史上第一位在先發中投滿8局或以上無失分，送出至少12次三振，且完全沒有保送的投手。

同時，他還締造了洋基隊史新紀錄：在季後賽初登板中三振最多的先發投手，這一數據超越了紅福瑞（Red Ruffing，1932年世界大賽第一戰對小熊）與里格提（Dave Righetti，1981年美聯分區系列賽第二戰對釀酒人）兩人所寫下的10次三振紀錄。

洋基將於10月5日上午4點08分展開與藍鳥的分區系列賽第一戰，施特利特的驚艷表現，不僅為洋基點燃前進的氣勢，也讓外界對這位24歲火球男的未來充滿期待。