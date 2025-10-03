運動雲

>

老虎季後賽不一樣了！贏下守護者外卡賽創下大聯盟史無前例紀錄

▲▼老虎卡本特。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡本特。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

底特律老虎3日於美聯外卡系列戰以6比3擊敗克里夫蘭守護者，順利晉級美聯分區系列賽，將在下輪對戰西雅圖水手，這支球隊雖在例行賽後段陷入低潮，卻在季後賽強勢反彈，創下大聯盟史無前例的紀錄。

根據《OptaSTATS》數據，老虎成為大聯盟史上首支在例行賽最後5個系列戰全數落敗後，仍能在季後賽贏得系列勝利的球隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

老虎在7月一度領先守護者15.5場勝差，但下半季表現急遽下滑，9月戰績僅7勝17敗，甚至遭遇8連敗，最後還被守護者逆轉奪下美聯中區冠軍。

然而進入季後賽後，老虎展現不同風貌，第1戰由史庫柏爾（Tarik Skubal）飆出14次三振奠定勝基；決勝第3戰則由先發弗拉赫提（Jack Flaherty）搭配4名後援僅讓對手攻下3分，搭配打線上卡本特（Kerry Carpenter）在3局擊出二壘安打先馳得點，第7局趁守護者頻繁換投時單局灌進4分，將比數擴大奪下勝利，晉級分區系列賽。

老虎終結3周以來的系列戰不勝，關鍵時刻成功挺身而出，如今將前往西雅圖挑戰水手，力拚延續這段歷史性的季後賽之旅。

關鍵字： MLB底特律老虎克里夫蘭守護者

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兄弟奪第20座季冠軍史上最多！平野賽後吐心聲：上半季很懊悔...

兄弟奪第20座季冠軍史上最多！平野賽後吐心聲：上半季很懊悔...

道奇飛往費城！大谷帽反戴帥氣登機　山本拎LV包、朗希燦笑入鏡

道奇飛往費城！大谷帽反戴帥氣登機　山本拎LV包、朗希燦笑入鏡

快訊／驟死戰8局12K無失分　施特利特神級演出率洋基淘汰宿敵紅襪

快訊／驟死戰8局12K無失分　施特利特神級演出率洋基淘汰宿敵紅襪

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

林暉盛關鍵戰役了不起！　平野惠一：目標直指年度第一與總冠軍

林暉盛關鍵戰役了不起！　平野惠一：目標直指年度第一與總冠軍

不同的眼淚！王凱程守下最後一局　眼眶泛紅：很珍惜今天的比賽

不同的眼淚！王凱程守下最後一局　眼眶泛紅：很珍惜今天的比賽

快訊／野獸林志傑職籃引退賽　有望4月台北小巨蛋登場

快訊／野獸林志傑職籃引退賽　有望4月台北小巨蛋登場

嘎琳含淚退隊仍遭媒體緊追不放　樂天球團心疼喊：放過她吧

嘎琳含淚退隊仍遭媒體緊追不放　樂天球團心疼喊：放過她吧

小熊3比1淘汰教士闖進國聯分區系列賽！達比修僅投1局吞敗

小熊3比1淘汰教士闖進國聯分區系列賽！達比修僅投1局吞敗

自評90分！林暉盛封王戰扛7局　拋彩帶初體驗、感謝自己沒放棄

自評90分！林暉盛封王戰扛7局　拋彩帶初體驗、感謝自己沒放棄

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

熱門新聞

兄弟奪第20座季冠軍史上最多！平野賽後吐心聲：上半季很懊悔...

道奇飛往費城！大谷帽反戴帥氣登機　山本拎LV包、朗希燦笑入鏡

快訊／驟死戰8局12K無失分　施特利特神級演出率洋基淘汰宿敵紅襪

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

林暉盛關鍵戰役了不起！　平野惠一：目標直指年度第一與總冠軍

不同的眼淚！王凱程守下最後一局　眼眶泛紅：很珍惜今天的比賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1上半季很懊悔...平野奪冠後吐心聲

2道奇飛往費城！山本拎愛包登機

3洋基淘汰紅襪晉級分區系列賽

4大谷、八村壘合影　身高對比引熱議

5平野惠一：目標直指年度第一與總冠軍

最新新聞

1蘇嵐鴻簽約教士　南珉貞曾立美國之約

2施特利特改寫洋基季後賽紀錄

3老虎季後賽不一樣！贏守護者創紀錄

4雲豹忙內簽約　徐宏瑋披6號戰袍

5小柯瑞自爆想買哥哥的30號遭拒

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳其邁曝第一時間戴爸心聲　「拚勁好！可惜運氣沒站小戴這邊」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

阿誠引退儀式致詞笑中帶淚　「洪總10年前叫我不要再跳」

球后戴資穎深夜曝光膝蓋傷勢！經賽後低潮她：我沒事，心情很好

台灣田徑「欄神」陳奎儒晉級！鄉親嗨翻...爸：不敢打電話給他

【新視角影片】北捷遭踹婦先撞2次才被飛走

【救命神梯】屋主摘龍眼忘收梯子！25人靠它爬屋頂躲泥流

【謝謝你們】花蓮災民大聲感謝「鏟子超人」超暖心

【才入學1個月】屏科大一生騎車撞燈桿搶救不治

【不准下車！】搭車遇到萌犬眼神緊盯　一下車立刻崩潰挽留XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366