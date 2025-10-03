老虎季後賽不一樣了！贏下守護者外卡賽創下大聯盟史無前例紀錄

▲卡本特。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

底特律老虎3日於美聯外卡系列戰以6比3擊敗克里夫蘭守護者，順利晉級美聯分區系列賽，將在下輪對戰西雅圖水手，這支球隊雖在例行賽後段陷入低潮，卻在季後賽強勢反彈，創下大聯盟史無前例的紀錄。

根據《OptaSTATS》數據，老虎成為大聯盟史上首支在例行賽最後5個系列戰全數落敗後，仍能在季後賽贏得系列勝利的球隊。

老虎在7月一度領先守護者15.5場勝差，但下半季表現急遽下滑，9月戰績僅7勝17敗，甚至遭遇8連敗，最後還被守護者逆轉奪下美聯中區冠軍。

然而進入季後賽後，老虎展現不同風貌，第1戰由史庫柏爾（Tarik Skubal）飆出14次三振奠定勝基；決勝第3戰則由先發弗拉赫提（Jack Flaherty）搭配4名後援僅讓對手攻下3分，搭配打線上卡本特（Kerry Carpenter）在3局擊出二壘安打先馳得點，第7局趁守護者頻繁換投時單局灌進4分，將比數擴大奪下勝利，晉級分區系列賽。

Kerry Carpenter sends one down the line for a @Tigers lead pic.twitter.com/u26ywzoVQF — MLB (@MLB) October 2, 2025

老虎終結3周以來的系列戰不勝，關鍵時刻成功挺身而出，如今將前往西雅圖挑戰水手，力拚延續這段歷史性的季後賽之旅。