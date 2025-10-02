運動雲

中信兄弟連遭逆轉　平野惠一：這是棒球之神的警訊

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／台中報導

中信兄弟昨天（1日）對上富邦悍將，在延長賽10局上攻下全壘打與超前分，但最終因牛棚亂流遭對手以再見保送之姿逆轉，錯失「當天封王」的機會；今日賽前總教練平野惠一受訪時表示，這場比賽不單純是輸贏的問題，更像是「棒球之神給全隊的警訊」，提醒球員們即便已經逼近封王，也不能掉以輕心。

對於這是否為球員們鄰近下半季冠軍的近鄉情怯，平野並不這樣看待，他直言：「這是技術與準備的問題，或許那種覺得不用特別準備就能成功的想法，結果就掉以輕心了，」他強調，這兩場錯失勝利的比賽，正是在提醒全隊必須保持專注。

「我們沒有個人獎項，全隊一路走來靠的是團隊力量，」平野指出，他整季都在不斷提醒球員，差一點點的細節就可能造成巨大的落差，昨天的失利就是再次印證這個道理，也不斷跟球員告知「今天要比昨天更好，明天要比今天更好，這才是我們的目標。」

談到是否將此視為季後賽的警訊，平野則淡然表示：「我還沒有去想季後賽的事情，現在還是一樣，專注在每一場比賽，」他希望球員不要因輸球而陷入低氣壓，而是將經驗化為成長動能，「因為我們是為了球迷在比賽，職棒選手就應該盡全力回應球迷的期待。」

昨天兄弟10局上靠著王政順的高飛犧牲打與許基宏開轟取得5比3領先，但10局下富邦靠魏全二壘安打追平，最終蔡齊哲投出再見保送遭逆轉，對於外界認為敗因出在牛棚，平野最後強調責任不該落在單一個人身上：「這是一個團隊的比賽，不只是投手群，如果野手能再多得一些分數，或捕手能再多給些協助，結果可能不同；教練團每天也在反省，是否能做更多幫助球員的事。」

關鍵字： 中信兄弟平野惠一

道奇大嫂團再合體！真美子也入鏡 簡約穿搭展現甜美氣質

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

山本由伸好投！大谷翔平援護怒吼 道奇8比4勝紅人挺進分區系列賽

兄弟回到洲際拚下半季封王！　林暉盛掛帥先發對決鎛銳

確定了！大谷翔平迎季後賽初登板　羅伯斯證實分區賽G1先發

紅人教頭拒絕敬遠大谷　「你聽過貝茲、佛里曼嗎？」

嘎琳含淚退隊仍遭媒體緊追不放　樂天球團心疼喊：放過她吧

「8分差都不能安心用？」羅伯斯不滿牛棚　單局耗費59球創紀錄

「水鬼邦」逆襲！兄弟延長賽再見保送落敗　封王拋彩帶再等等

小熊0比3遭教士完封 ！美媒砲轟調度： 為何讓今永昇太硬碰馬查多？

