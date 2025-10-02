陳統恩談封王壓力！高宇杰叮嚀做自己　透過「聊天」提升默契

▲陳統恩（左）。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉／台中報導

中信兄弟捕手陳統恩昨（1）日在新莊球場保留賽對戰富邦悍將，頂替高宇杰擔任主戰，單場繳出2安打、貢獻關鍵2分打點，力扛季後關鍵階段的封王壓力，他也表示自己不論是否有登場比賽，都會和投手不斷聊天，透過溝通培養默契。

兄弟總教練平野惠一日前透露，陳統恩賽後時常會去思考比賽疏忽的細節，甚至想到徹夜難眠，對於昨日的攸關封王的高壓比賽，陳統恩是否也睡不好？他對此回應：「是還好啦，因為大家都很盡力的想要把勝利守下來，只是可能不如我們的預期。」

原主戰捕手高宇杰近期因傷缺陣，陳統恩臨危受命扛起先發，角色責任比過往更重，他透露，高宇杰有特別叮嚀他要「做自己」，也提到自己前幾場比較緊張：「有很多學長看到我的臉可能比較不一樣，就有跟我講說放輕鬆一點，不要想那麼多。」

被問及與投手群的搭配，陳統恩指出，最大的進步就是不斷溝通與累積默契：「會跟投手多聊天，聊一些場上的問題，聊如果是他，他會怎麼對付這個打者，慢慢收集一些情報，上場的時候可以跟投手有更好的默契去搭配。」

他認為自己「溝通能力」近期有大幅提升，不過在戰術掌握與臨場判斷上，仍有進步空間：「教練團提醒我多看比賽，多去理解戰術，多了解更多東西。」

談到昨天的打擊表現，陳統恩首打席就敲2分打點安打建功，他把功勞歸於前3棒的纏鬥與選球：「他們3個消耗了很多的球數。」