味全龍6人將赴韓打秋盟　葉君璋強調累積實戰經驗為重

▲葉君璋。（圖／記者王真魚攝）



記者胡冠辰／台中報導

味全龍球團即將進入秋訓階段，總教練葉君璋在2日賽前受訪時表示，今年秋訓採分組方式，並透過秋盟與冬盟的安排，讓不同層級的年輕球員獲得更適合的訓練與比賽經驗；他強調：「投手部分球隊比較有空間，這些賽事對球員的成長幫助非常大。」

葉君璋指出，今年秋訓規劃分組進行，將球員區分為「年輕培養組」與「明年即戰力組」，進行訓練，他也提及到他們將會分開練習；但今年會受到斗六全運會賽程影響，秋訓時間則是維持4至5週，下週二開始。

葉君璋透露，今年有5名球員將參加韓國隊舉辦的秋季聯盟，包括郭郁政、曹祐齊、張鈞守、林柏佑與陳志杰，另有林辰勳同樣在名單內。比賽將自10月12日持續至11月2日，為期20天。

「去年我們有跟墨爾本王牌合作，王順和和劉俊緯都有過去，當時才會有5、6名球員加入王牌隊，去韓國比賽，」葉君璋說，秋盟有韓國職棒球隊、日本獨立聯盟、中國隊與墨爾本王牌，對年輕球員而言是磨練機會。

至於冬盟名單，葉君璋表示已有初步規劃，約會準備12至13名球員，由教練團進行挑選；此外他也強調，秋盟出戰的球員仍以秋盟為主要重點賽事，不會參加冬盟。

他以往年經驗舉例，像王順和、劉俊緯、趙璟榮去年比賽後，都展現出明顯成長，「他們也分享心得，認為這樣的比賽對自己幫助很大，」葉君璋指出，這些球員在國際賽事累積實戰經驗，回到國內後表現更為成熟，因此今年也希望藉此機會再讓更多年輕投手挑戰。

葉君璋最後強調，秋盟與冬盟的參與不僅是比賽歷練，更是球員心理與技術養成的重要過程，尤其投手群透過跨國交流能快速累積經驗。他認為，這些安排將為味全龍未來戰力補強打下基礎，也讓年輕球員更快銜接一軍舞台。