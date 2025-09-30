勇士補強到位！柯瑞對勇士新面貌非常滿意　「全隊都很樂觀」

▲柯瑞在媒體日談勇士補強，直言對新陣容非常滿意。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士即將展開新賽季訓練營，陣容幾乎成形，雖然前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）的合約仍懸而未決，但隨著「小手套」培頓二世（Gary Payton II）續約、霍佛德（Al Horford）與梅爾頓（De’Anthony Melton）接近加盟，讓球隊頭號球星柯瑞（Stephen Curry）對新賽季充滿信心，「我對這支球隊的新面貌非常滿意。」

柯瑞在勇士媒體日談到球隊補強時表示，去年球隊後段打出23勝7敗的佳績，即使自己在季後賽因腿筋拉傷報銷，團隊仍展現競爭力，他相信本季將進一步升級，「我們希望延續去年的動能，82場比賽對一支老將居多的球隊是挑戰，但我們現在更好了。」

▲勇士新賽季核心陣容，柯瑞、格林與巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

勇士休賽季雖失去3冠中鋒魯尼（Kevon Looney），但柯瑞看好年輕長人波斯特（Quinten Post）與傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）頂上空缺，「失去魯尼真的很難過，他對我們的意義重大，但我們有很多年輕人能獲得機會，邁出下一步。」

在柯瑞、巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green）領銜下，勇士將以全新面貌迎戰2025-26賽季。雖然庫明加的去留仍是懸念，但柯瑞強調，球隊氛圍正面積極，「我覺得大家都很樂觀，這就是我們該有的態度。」