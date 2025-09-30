道奇教頭親口肯定「朗希值得信賴」　有望列外卡戰名單扛牛棚

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇投手佐佐木朗希，被看好將進入當地9月30日（台灣時間10月1日）開打的國聯外卡系列賽（WCS）名單。根據美國媒體《Dodgers Nation》報導，他很可能以牛棚投手身分出戰。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示：「朗希的投球，以及他過去在大舞台的投球經驗，都值得信賴。」並暗示23歲的日本右投將以中繼身份加入季後賽陣容。不過他也補充說：「最終決定尚未完全拍板。」

佐佐木挑戰大聯盟首季並不順，控球不穩，先發8場留下防禦率4.72，累計投34.1局，雖然有24次三振，但同時也投出22次保送，顯示控球仍有隱憂。

隨後，他在5月中因右肩撞擊症進入傷兵名單，整整休養超過4個月。但在3A復健出賽期間，速球球速回升約4英里（約6.4公里），球威重現。由於道奇牛棚連戰累積疲勞，球團決定將他調整為後援角色。

佐佐木在9月24日重返大聯盟後，已以中繼身份登板2場，僅被擊出1支安打，送出4次三振且沒有保送，展現穩定壓制力。對於正在備戰短期系列戰的道奇來說，無疑是一股強心針。

道奇媒體《Dodgers Nation》指出：「如果佐佐木能在對辛辛那提紅人的季後賽首戰繳出理想表現，成為牛棚戰力，道奇目前最大的隱憂將能獲得舒緩，他也將成為關鍵拼圖之一。」