韓媒點名WBC王牌！古林睿煬「韓國兄弟」郭彬飆生涯最速159公里

▲▼韓國隊郭斌。（圖／記者楊舒帆攝）

▲韓國隊郭彬。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

長相神似古林睿煬的韓國投手郭彬，被視為WBC韓國隊王牌人選之一。他在28日對戰樂天巨人強打尹棟熙時，刷新個人最速159公里。

斗山熊無緣季後賽，郭彬仍持續扛下先發輪值，在例行賽終戰對樂天巨人繳出7局僅被敲2安打（其中包含1發全壘打）、奪8次三振、失2分的表現，收下本季第5勝。

據韓媒《AJUNews》報導，此戰最引人注目的是球速。郭彬在首局對樂天外野手尹棟熙投出的速球，球場螢幕顯示高達159公里，依據TrackMan數據則為158.7公里，當日平均球速也達到153.4公里。

對此郭彬表示：「並沒有特別在意球速。因為今天是最後一場比賽，加上天氣變涼，體力恢復狀況不錯，才能投出這樣的數字，但我自己也沒想到會這麼快。」他也補充說：「投手不可能只滿足於速球極速，我更注重的是平均球速，希望明年能夠再提升，成為持續進步的投手。」

郭彬2018年加盟斗山熊之後，曾因肘傷休養兩年，才逐漸投出身價。韓媒報導指出，「如今投出接近160公里的夢幻球速，更令人期待未來發揮，不僅對斗山是一大利多，對韓國國家隊更是喜訊。」

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月登場，韓媒點名郭彬為國家隊王牌人選。報導指出，世界舞台上必須仰賴能壓制打者的火球投手，而目前韓職先發投手群中，能與郭彬球速相比擬的，只有韓華鷹最快球速161公里的文東珠。其他有力候補人選還有三星獅元兑仁、LG雙子任燦圭及孫周永。

郭彬自己也渴望披上國家隊戰袍，他坦言：「如果能入選是很感謝的事，如果沒被選上，就代表我還不夠好。只要有機會，我會全力以赴。」以他目前的氣勢來看，非常有機會進入WBC名單。

