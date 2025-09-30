勇士媒體日「焦點人物」庫明加未現身　柯瑞坦言是挑戰：尊重他

▲格林（右）直言庫明加缺席媒體日，令人遺憾。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士新賽季媒體日本該是球星雲集的時刻，天王柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）與巴特勒（Jimmy Butler）齊聚，但最受矚目的卻是一名沒有現身的球員——22歲「前場大物」庫明加（Jonathan Kuminga），他的動向至今懸而未決。

柯瑞直言，身為球隊領袖必須正視眼前的挑戰，庫明加正在「摸索」自己的情況，「我們尊重他的過程。當他回來、準備好要努力時，我們期待他專注做好自己該做的事，幫助球隊贏球。」格林則說，任何時候有隊友「不在」都令人遺憾，「媒體日象徵新賽季的開始，少了他在場很可惜。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲柯瑞在媒體日談到庫明加狀況，強調球隊會支持並尊重過程。（圖／達志影像／美聯社）

勇士目前至少還有4個名額空缺，據《ESPN》的消息，冠軍中鋒霍佛德（Al Horford）與防守悍將梅爾頓（De’Anthony Melton）都將加盟，小柯瑞（Seth Curry）也可能加入。不過，在庫明加合約談判尚未有結果之下，這些補強仍無法正式宣布，巴特勒在媒體日上只能以「假設語氣」稱讚霍佛德的經驗與贏球能力，但無法進一步評論。

距離10月1日（當地時間）合格報價期限進入最後倒數，一名預計「替補出發」的22歲年輕前鋒成為這場合約拉鋸的主角，令外界感到驚訝。若無法妥善解決，庫明加將承受極大的壓力。無論穿上哪支球隊球衣，他都必須打出超乎預期的表現，才能證明這一切值得。

「有些事很單純，但這件不是。」柯瑞表示，「當他回來時，他必須展現專業精神，把握住機會，幫助球隊贏球。我對他沒有疑慮，這就是我們的期待。」

▲庫明加合約懸而未決，缺席勇士媒體日成最大焦點。（圖／達志影像／美聯社）