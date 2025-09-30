紅人火球男誓言「封鎖大谷」　家鄉道奇球場季後賽登板夢想成真

▲格林（Hunter Greene）（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

辛辛那提紅人隊火球男格林（Hunter Greene），30日（台灣時間）在國聯外卡系列賽首戰前夕出席記者會，對即將在道奇體育場先發的重責表達期待與決心。

洛杉磯出身的格林將在家鄉球場迎來生涯首場季後賽登板，他笑著表示：「這是非常特別的時刻。這樣的比賽、這樣的瞬間，是我夢寐以求的。能回到家鄉投球真的很開心，但同時我也有該完成的工作，會全力去做到。」他強調雖然心中充滿各種情緒，但都是「美好的感受」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外界最關注的是與道奇球星大谷翔平 的對決。過去交手紀錄中，大谷對格林僅有 7打數1安打，沒有全壘打，可說被牢牢壓制。對於「封鎖大谷」的關鍵，格林語氣堅定：「就是要堅持我的強項。我知道自己是什麼樣的投手，帶著自信上場。他是一位偉大的天才球員，但我自己也是大聯盟球員。專注每一球、盡最大努力，這就是全部。」

談到道奇體育場對自己的意義，格林透露小時候常到場觀戰，「小時候就常來看道奇的比賽，也看過世界大賽和其他系列戰。能在這裡先發真的很特別。去年我也曾在選手包廂觀賞世界大賽，與許多現役、退役球員同場，那是很棒的體驗。」如今，他將以主角身分在這片承載童年回憶的球場挑戰季後賽舞台。