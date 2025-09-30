運動雲

NBA史上第1人！40歲詹皇迎第23季　不擔心合約曝退休時機

▲▼NBA媒體日，湖人詹姆斯、唐西奇、里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯（中）現身媒體日，對湖人新賽季充滿期待。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

40歲湖人天王詹姆斯（LeBron James）本季將締造歷史，成為NBA史上首位打滿第23個賽季的球員，同時也是他效力紫金大軍8年來，首次在「合約年」迎接挑戰。不過這位21屆全明星依舊神情輕鬆，在媒體日上表示，「至於合約？這個階段我完全不擔心。」

詹姆斯在媒體日披上熟悉的金色23號戰袍，他強調合約問題不會影響表現，「這一點影響都不會有。我對我們球隊的新挑戰非常興奮，我們補進了一些新血，教練團也多磨合了一年，加上跟唐西奇（Luka Doncic）完整合作過一整季，真的很期待。」

詹姆斯今夏並未與湖人續約，雙方簽訂的合約將進入最後一年，他表示，「能在40歲還擁有一份合約，繼續打我最愛的比賽，本身就是一種榮幸，我會全力把握。」

▲▼NBA媒體日，湖人詹姆斯、唐西奇、里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯將迎來生涯第23季，創NBA史上第1人紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

湖人上季例行賽取得西區第3種子，首輪卻意外不敵灰狼。被問到「怎樣才算是一個成功賽季」時，唐西奇直言只有「奪冠」，詹皇則更著重細節，「西區太殘酷了，我們每天都必須專注在細節，不論是進攻或防守，彼此要互相督促，打出冠軍等級的籃球。」

詹姆斯目前仍在調整身體狀態，他在上季曾遭逢左膝內側副韌帶損傷二級拉傷，加上近年反覆的足傷，他坦言，「我現在還沒到理想狀態，但也不需要在9月就到巔峰。我正在循序漸進調整，為的是82場賽季能維持高水準。」他也透露在訓練營期間可能會有限度出賽，「就算不在場上，我的存在依然重要，我會確保自己隨時跟上比賽內容。」

至於退役的念頭，詹姆斯並未給出明確答案，他強調只要仍熱愛賽前準備的過程，就會繼續打下去，「如果有一天我對這一切失去熱情，那應該就是結束的時候。」

