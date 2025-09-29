阿誠引退儀式！洪一中現身送祝福　LamiGirls回娘家共襄盛舉

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿應援團長阿誠在29日賽後於桃園主場舉行「應援引退日」，正式告別16年的熱血舞台，這一夜，滿場球迷以吶喊與燈光送上最深刻的祝福，昔日Lamigo總教練洪一中更主動現身，親自來到場邊致詞，場面溫馨感人。

▲阿誠引退賽！洪一中現身送祝福 LamiGirls回娘家共襄盛舉。（圖／截自CPBL TV）



洪一中在致詞時語帶不捨：「拍謝拍謝今天不請自來，其實我以前在球隊跟他無話不談，他是我一個很好的同事，也是我很好的朋友，我聽到他引退感觸蠻深的，因為他為球隊貢獻蠻多，很多時間都給了球隊。」

隨後，洪總也勉勵阿誠在人生新階段能更加發揮所長：「以你的反應、機智，轉換跑道一定會更強、更順遂，也能給球隊更大貢獻；今天沒有人請我，但我就是想上來表達謝意，祝福你啦，我對你有信心，阿誠！加油！」最後兩人擁抱，讓在場球迷熱烈掌聲不斷。

今晚，Lamigirls也特別「回娘家」，陪伴阿誠走過最後一場主場應援，她們與阿誠一同唱跳吶喊，重現過往Lamigo時期的熱血氛圍，宛如時光倒流；球迷齊聲高喊「10號最強！」的聲浪，成為阿誠最難忘的畫面。

阿誠自2010年加入應援團以來，見證了Lamigo桃猿到樂天桃猿的轉變，更是台式應援文化的重要推手，球團日前表示，阿誠的聲音早已是球迷心中無法抹滅的記憶，「他不只是應援團長，更是桃猿主場的靈魂。」