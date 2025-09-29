運動雲

>

阿誠引退儀式！洪一中現身送祝福　LamiGirls回娘家共襄盛舉

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿應援團長阿誠在29日賽後於桃園主場舉行「應援引退日」，正式告別16年的熱血舞台，這一夜，滿場球迷以吶喊與燈光送上最深刻的祝福，昔日Lamigo總教練洪一中更主動現身，親自來到場邊致詞，場面溫馨感人。

▲阿誠引退賽！洪一中現身送祝福　LamiGirls回娘家共襄盛舉。（圖／截自CPBL TV）

▲阿誠引退賽！洪一中現身送祝福　LamiGirls回娘家共襄盛舉。（圖／截自CPBL TV）

[廣告]請繼續往下閱讀...

洪一中在致詞時語帶不捨：「拍謝拍謝今天不請自來，其實我以前在球隊跟他無話不談，他是我一個很好的同事，也是我很好的朋友，我聽到他引退感觸蠻深的，因為他為球隊貢獻蠻多，很多時間都給了球隊。」

隨後，洪總也勉勵阿誠在人生新階段能更加發揮所長：「以你的反應、機智，轉換跑道一定會更強、更順遂，也能給球隊更大貢獻；今天沒有人請我，但我就是想上來表達謝意，祝福你啦，我對你有信心，阿誠！加油！」最後兩人擁抱，讓在場球迷熱烈掌聲不斷。

今晚，Lamigirls也特別「回娘家」，陪伴阿誠走過最後一場主場應援，她們與阿誠一同唱跳吶喊，重現過往Lamigo時期的熱血氛圍，宛如時光倒流；球迷齊聲高喊「10號最強！」的聲浪，成為阿誠最難忘的畫面。

阿誠自2010年加入應援團以來，見證了Lamigo桃猿到樂天桃猿的轉變，更是台式應援文化的重要推手，球團日前表示，阿誠的聲音早已是球迷心中無法抹滅的記憶，「他不只是應援團長，更是桃猿主場的靈魂。」

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒阿誠洪一中LamiGirlsLamigo桃猿影音

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

傳奇落幕！克蕭例行賽最後登板　弗里曼換投全場致敬

傳奇落幕！克蕭例行賽最後登板　弗里曼換投全場致敬

阿誠引退儀式！洪一中現身送祝福　LamiGirls回娘家共襄盛舉

阿誠引退儀式！洪一中現身送祝福　LamiGirls回娘家共襄盛舉

亞錦賽中華隊0比11不敵日本屈居亞軍　日本完成二連霸

亞錦賽中華隊0比11不敵日本屈居亞軍　日本完成二連霸

再見了！大都會季末史詩級崩盤　無緣季後賽球隊未來仍待解

再見了！大都會季末史詩級崩盤　無緣季後賽球隊未來仍待解

大谷翔平轟出生涯新高第55轟！　道奇5連勝收官備戰紅人季後賽

大谷翔平轟出生涯新高第55轟！　道奇5連勝收官備戰紅人季後賽

距離「史上總得分最高控衛」只差506分　威少仍在NBA失業中

距離「史上總得分最高控衛」只差506分　威少仍在NBA失業中

快訊／永遠的羽球天后戴資穎回來了　鬥拍總決賽親上陣領軍奪勝

快訊／永遠的羽球天后戴資穎回來了　鬥拍總決賽親上陣領軍奪勝

聽見選手心聲！　李洋「改革第一槍」曝

聽見選手心聲！　李洋「改革第一槍」曝

樂天主場大螢幕驚見兄弟球迷！　平野惠一直呼「很感動」

樂天主場大螢幕驚見兄弟球迷！　平野惠一直呼「很感動」

大谷翔平休戰水手一役　羅伯斯：全壘打王不重要「因為他是 MVP」

大谷翔平休戰水手一役　羅伯斯：全壘打王不重要「因為他是 MVP」

【要推土機！】卓榮泰視察光復災區！民眾站土石堆激動陳情

熱門新聞

傳奇落幕！克蕭例行賽最後登板　弗里曼換投全場致敬

阿誠引退儀式！洪一中現身送祝福　LamiGirls回娘家共襄盛舉

亞錦賽中華隊0比11不敵日本屈居亞軍　日本完成二連霸

再見了！大都會季末史詩級崩盤　無緣季後賽球隊未來仍待解

大谷翔平轟出生涯新高第55轟！　道奇5連勝收官備戰紅人季後賽

距離「史上總得分最高控衛」只差506分　威少仍在NBA失業中

讀者回應

﻿

熱門新聞

1傳奇落幕！克蕭例行賽最後登板

2阿誠引退賽！洪一中現身送祝福

3亞錦賽中華隊0比11落敗居亞軍

4紐約大都會無緣季後賽

5大谷翔平轟出生涯新高第55轟！

最新新聞

1阿誠引退儀式驚喜滿滿！

2阿誠引退賽！洪一中現身送祝福

3陳仕朋總結本季：努力與傷勢共處

4洪一中讚櫻井周斗臨危穩定

5葉子霆等了4年登MVP舞台加碼唱跳

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

全場都看到削到衣角！洪總理解挑戰規則：但接受了又說不能看

9下連丟4分差點崩盤！平野惠一沒有任何評論　但肯定呂彥青拆彈

蔡齊哲牽制寫紀錄　謙稱靠隊友補救、盼助兄弟衝擊冠軍

王威晨奪MVP差開轟締「完全打擊」　強調團隊拚勁與細節是致勝關鍵

9局爭議判決　林岳平還原當下：裁判已判出棒，不能挑戰

【泥巴超人】省力清泥術！網暴動：救災男人都超帥

【彼此的英雄】光復志工買不到火車票　暖心站長開放無票進站！！

【真情流露】花蓮受災戶和志工都哭了：都不認識卻千里迢迢

【16歲汪受困4天】成功獲救！終於和主人相見❤️ #花蓮

【報應來太快XD】副駕怒潑咖啡被風吹回全身濕透
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366