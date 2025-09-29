雄鷹逆轉守住勝利！7比3賞桃猿3連敗　年度第3勝差縮小至1.5場

▲台鋼雄鷹曾子祐。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿29日主場迎戰台鋼雄鷹，此役雙方上演一場拉鋸激戰；最終雄鷹靠著第2局的強勢反攻與投手群的穩健守成，加上第9局追加3分保險分的好表現下，以7比3擊退桃猿，不僅終止對戰劣勢，更將年度排名第3的勝差縮小至1.5場，季後賽競爭再添火藥味。

1局下樂天桃猿率先展開攻勢，靠著保送與盜壘搶下得點圈，隨後成晉敲出二壘安打送回首分，桃猿先馳得點，1比0領先。

2局上台鋼雄鷹展開反撲；陳致嘉適時安打追平比數，接著曾子祐補上二壘安打一口氣帶回兩分，幫助雄鷹3比1反超。

5局上台鋼雄鷹延續攻勢，顏郁軒敲出安打再添一分，將比數拉開至4比1；5局下桃猿展現韌性，林泓育適時安打送回分數，並由陳晨威完成隊史第7000安，樂天軍團將差距縮小為2比4。

7局下桃猿打線反攻再起，開局陳晨威掃出右外野三壘安打，隨後成晉滾地球帶回一分，比分追近至3比4，無奈後續打線未能延續攻勢。

雙方8局皆未有建樹，沉寂一段時間的台鋼打線在9局上半突破猿隊終結者朱承洋，王博玄與吳念庭輪番上壘後，魔鷹擊出右外野方向二壘安打帶回1分，台鋼將比分拉開至5比3，緊接著王柏融一掃低潮！夯出右外野深遠長打助隊追加2分，台鋼雄鷹將記分板上的數字改寫為7比3，最終就以4分差獲勝。