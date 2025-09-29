運動雲

50轟＋打擊王！賈吉追平傳奇紀錄　成大聯盟史上最「高」打擊王

▲▼賈吉第53轟出爐！洋基6比1擊敗金鶯　美東封王懸念留到最後一天。（圖／路透）

▲50轟＋打擊王！賈吉追平傳奇紀錄　成大聯盟史上最「高」打擊王。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

現今棒球界，打擊率常被視為過時的數據，但紐約洋基隊長賈吉（Aaron Judge）卻從未忽視這項指標；如今，他不僅奪下美聯打擊王，更以6呎7吋（約200公分）的身高，成為大聯盟史上最高的打擊王。

賈吉在例行賽最後一戰，於洋基體育場出賽4打數敲出1安打，幫助洋基3比2擊敗金鶯，最終打擊率定格在.331，輕鬆壓過運動家威爾森（Jacob Wilson）與藍鳥比薛特（Bo Bichette）的.311；進入季後賽之際，他同時以.457上壘率與.688長打率領先全大聯盟，並強勢角逐生涯第3座美聯最有價值球員獎。

這項成就讓賈吉與名人堂成員曼托（Mickey Mantle，1956年）及福克斯（Jimmie Foxx，1936年）齊名，成為史上唯3能同時擊出50支以上全壘打並奪下打擊王的球員。

「他總是在尋求進步，並調整需要修正的地方，」洋基總教練布恩（Aaron Boone）讚嘆說，「他對於打擊率非常自豪，我認為這對他意義重大。」

賈吉則透露，他的目標早在成長過程中就已確立：「我從小就看著普侯斯（Albert Pujols）和卡布雷拉（Miguel Cabrera）比賽，他們總是能打超過三成，全壘打自然隨之而來，這一直是我的目標：打擊率超過三成。」

賈吉更成為自2012年卡布雷拉之後，首位同時領先大聯盟打擊率、上壘率與長打率的球員，他的身材也創下紀錄，打破過去由6呎5吋的派克（Dave Parker）、湯瑪斯（Frank Thomas）、莫爾（Joe Mauer）、奧勒魯德（John Olerud）與李（Derrek Lee）所共同保持的最高打擊王身高紀錄。

「事實是，你很少看到這麼高大的人能成為傑出打者，」布恩補充說，「但若能掌握技巧，這會是一大優勢，因為高大球員擁有矮小球員沒有的力量與槓桿，這正是他精湛技藝的最佳證明。」

洋基上一次全季打擊王得主已是1998年的威廉斯（Bernie Williams，.339），2020年疫情縮水賽季的拉梅修（DJ LeMahieu）雖以.364奪冠，但僅限於50場比賽。

「他的穩定性令人難以置信，」隊友奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）直言，「投手每天都在丟100英里球，這真的很難，而他打出的三成，可不是『軟三成』，而是完美無瑕的三成。」

打擊教練羅森（James Rowson）則說：「這是非凡的成就，但並不意外，每天他都能做出一些特別的事，像他這樣的體型，還能同時展現高打擊率與強大火力，實屬罕見。」

賈吉對打擊率的執念，源於2016年初登大聯盟時的挫折，27場比賽僅繳出.179，他將這數字置於手機記事本頂端，作為自我鞭策，最終促成2017年的新人王賽季。

過去4年中，賈吉三度達成三成打擊率：2022年打.311，2023年傷癒復出後繳出.322，如今更將成績推升至.331的新高。

「作為棒球迷，我每天都在看聯盟裡最好的球員展現自己，」奇澤姆最後說，「即便他狀態不佳，仍能打出時速114英里的擊球，他是一位特別的球員。」

【這個月台很亮眼】鏟子超人擠爆車站！人人高舉車票出站超熱血

