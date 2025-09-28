運動雲

范國宸「撿手機自拍」趣味插曲　權喜原PO文笑翻球迷

▲范國宸「撿手機自拍」趣味插曲　權喜原PO文笑翻球迷。（圖／截自權喜原Threads）

▲范國宸「撿手機自拍」趣味插曲　權喜原PO文笑翻球迷。（圖／截自權喜原Threads，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

味全龍於9月27日、28日舉辦與全球人氣IP「JOGUMAN」聯手打造的「JOGUMAN WITH DRAGONS」主題日，現場氣氛熱烈；28日賽前場邊卻意外上演一段有趣插曲，意外成為球迷討論焦點。

味全龍韓籍啦啦隊成員權喜原今天即將準備與翻譯姊姊帶來精彩中場表演，但就在比賽開始前，她透過Threads發文透露，自己在球場一度弄丟手機，雖然很快找回，卻驚訝發現相簿裡多了一張「陌生」的自拍照。

照片主角正是富邦悍將球星范國宸與隊友戴培峰；從畫面與文案來看，疑似是范國宸在撿到手機後留下「惡作劇紀念照」，權喜原也幽默發文寫下：「剛剛在球場短暫弄丟手機，結果找到後相簿裡多了一張這樣的照片....你好啊！」

這段小插曲立刻引發網友熱烈回應，留言區湧入「為什麼范國宸可以」、「留友看范國宸」、「這人很皮喔」、「這案情不單純 晚上回去要跪算盤了」等回覆，范國宸本人也親自留言解釋道「萬分抱歉，造成困擾，我們以為是球隊情蒐人員的手機！」讓原本的主題日增添不少趣味話題。

▲▼范國宸「撿手機自拍」趣味插曲　權喜原PO文笑翻球迷。（圖／截自權喜原Threads）

▲▼范國宸「撿手機自拍」趣味插曲　權喜原PO文笑翻球迷。（圖／截自權喜原Threads）

關鍵字： 富邦悍將味全龍范國宸權喜原

