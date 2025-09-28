鄧愷威登美棒球網紅頻道　強推王建民、陳偉殷為「必須認識」清單

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）



舊金山巨人台灣投手鄧愷威日前接受美國棒球網紅節目《Bat Boys》，暢談旅美心路歷程，並向美國球迷推薦兩位最具代表性的台灣名將。

回顧棒球起點，鄧愷威自西苑中學出身，之後短暫就讀國立體大，2017年9月與明尼蘇達雙城簽約，正式展開旅美挑戰。

談到是否曾考慮留在台灣讀大學、打職棒，他直言：「其實沒有欸，因為高一就有球探在看了，高中畢業就想直接出來，沒有想說先讀大學再過來（美國）。」

被問及美國球迷應該認識的台灣球員時，鄧愷威毫不猶豫提到：「王建民和陳偉殷吧，他們兩個畢竟都待過蠻長一段時間的，也都各自有蠻好的成績。」

至於棒球啟蒙，他表示國小時接觸較少，「但從國中開始就有在看MLB的比賽。」

在偶像方面，鄧愷威笑說自己最崇拜的投手，正好是現任隊友韋蘭德（Justin Verlander），同時也很欣賞教士日籍強投達比修有。

談到文化適應，鄧愷威特別喜歡美式球隊的氛圍，「打球的氛圍我蠻享受的，大家都會給對方很大的鼓勵，我不知道是不是（美國）職業球隊都這樣，之前學生時期比較沒有這麼強烈的感覺。」

但他也坦言，語言曾是最大挑戰，「因為剛來的時候英文也不是很好，」主持人聽完還安慰他：「你英文聽起來很不錯」讓鄧愷威忍不住笑著用英文回應自己有慢慢進步。

巨人24日輸球後，確定無緣季後賽，球隊也更換先發輪替，並未將鄧愷威排進剩餘比賽場次的先發投手；本季鄧愷威在大聯盟出賽8場，2勝4敗，累積29.2局投球、39次三振，防禦率6.37。