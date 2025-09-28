布許4支4上演雙響、鈴木誠也開轟　小熊鎖定外卡系列賽主場資格

運動雲

▲布許（Michael Busch）。（圖／路透）

▲布許（Michael Busch）。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

日前在匹茲堡開香檳慶祝5年來首度闖進季後賽後，芝加哥小熊迅速將目標轉向下一步：讓10月棒球重返瑞格利球場；28日凌晨布許（Michael Busch）以「怪物級」火力輸出，單場4安打包含兩發全壘打，率隊以7比3擊敗宿敵紅雀，確保將於主場舉辦外卡系列賽。

「能夠讓這些球迷看到十月的比賽，這真的非常特別，」小熊中外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）賽前受訪時說道，「我們知道該怎麼在這裡打球，我們熱愛擁抱這個地方所帶來的一切。」

這場勝利讓小熊（91勝70敗）在外卡排名上，領先教士（88勝72敗）達2.5場勝差，鎖定國聯外卡首席；例行賽僅剩最後一戰，確定將於週三在瑞格利球場展開3戰2勝制外卡系列賽。

芝加哥在2020年曾舉辦過外卡系列賽，但因疫情球場空無一人；上一次瑞格利坐滿球迷的季後賽，則要追溯到2018年外卡戰迎戰洛磯。

布許全場展現火力：首局對紅雀先發麥格里維（Michael McGreevy）轟出首打席全壘打，第5局再補上一發兩分炮；第3局擊出左中外野二壘安打，第7局敲出右中外野深遠三壘安打並送回一分，最終只差一支一壘安打完成完全打擊。

他全場累積13個壘打數，成為小熊史上首位單季兩度締造單場至少13壘打的球員，布許曾在7月4日對紅雀的三響砲比賽中，完成相同數字。

根據MLB.com數據專家蘭斯（Sarah Langs）統計，布許的成績是過去125年大聯盟史上僅第30次出現「二壘安打、三壘安打與兩發全壘打」同場演出的紀錄，同期卻已有306次完全打擊，蘭斯指出，布許更是史上僅有7位單季兩度達成13壘打數的球員之一，且唯一一次對同一支球隊達成。

「今天是麥可・布許日，毫無疑問，」麥格里維賽後感嘆。

第8局紅雀選擇故意保送布許，剝奪他挑戰完全打擊的機會，現場隨即爆出震耳噓聲。

「毫無疑問，主場球迷不會以友善的態度接受，」小熊總教練康索（Craig Counsell）表示，「但這只是棒球上的戰術選擇。」

布許則淡然面對：「私心上，我是想要那次打擊機會，但沒有什麼比勝利更重要。」

游擊手史旺森（Dansby Swanson）則替隊友感到惋惜：「我很遺憾他沒能締造歷史，我替布許感到可惜，但換作是我，可能也會看膩他一直轟全壘打吧。」

布許今年對紅雀11場比賽中，繳出打擊三圍.467/.510/1.222，擊出9轟、5支二壘安打與17分打點；他單季對紅雀的9發全壘打追平小熊隊史紀錄，與名人堂球星班克斯（Ernie Banks，1955）與威爾森（Hack Wilson，1929）並列，更巧合的是，他也是史上首位在紅雀主場「布許球場」（Busch Stadium）開轟的布許姓氏球員。

鈴木誠也第6局補上一發陽春炮，達成連3場開轟，近3戰累積4發，單季全壘打數來到31轟；第8局阿姆斯壯也將球送上右外野計分板，掃出兩分炮，本季同樣累積31轟。

進攻火力支撐了先發投手泰永（Jameson Taillon），他6局僅失1分，表現穩健；若外卡系列戰打到第3場，他有望成為先發人選。

「這是非常棒的感覺，」康索最後說，「最重要的是讓支持我們整整81場比賽的球迷，能再次在這裡看到我們比賽，這真的非常重要、非常特別；當然，身為球隊，我們也想要在這裡比賽，這裡是瑞格利，這裡是我們的家。」

﻿

