首安到手壓力釋放！關鍵戰期展現平常心　許賀捷盼助桃猿拚戰績

▲▼許賀捷。（圖／樂天桃猿提供）

▲許賀捷。（圖／樂天桃猿提供）

記者胡冠辰／桃園報導

中華職棒例行賽進入白熱化階段，樂天桃猿今（27日）將在「天王山之戰」迎戰中信兄弟，新秀二壘手許賀捷獲得持續先發機會，並於9月23日擊出生涯首安，成為球隊話題焦點；賽前受訪時，他分享了首安後的心情，以及在競爭激烈戰況下如何保持平常心迎戰。

許賀捷坦言，首安出爐讓自己如釋重負，「壓力就沒有那麼大了，整個放鬆不少，」雖然當時比賽一度因大雨延遲，他仍專注於準備，「賽前就告訴自己一定要準備好比賽，不是強求安打，而是做好該做的事。」

談到首安紀念球，許賀捷笑說賽後才從影片中看到學長們幫忙索球的畫面，「下去就拿到球了，大家也很開心，還跟我擊掌，」教練與隊友也給予鼓勵，提醒他保持水準，繼續展現實力。

面對球隊正處於戰績膠著期，許賀捷坦言仍會緊張，但會盡力幫助球隊；他也提到大專盃冠軍經驗讓自己受益良多，「當時4強和冠軍戰壓力很大，觀眾也很多，那張力就很像現在職棒的比賽，」這段經歷讓他更能以平常心應戰。

談到在關鍵時刻連獲先發機會，他直言「當然有嚇到」，但更希望把握機會，「就是把教練交代的任務做好，」他特別提到，前一場戰術執行短打失敗讓自己相當自責，於是隔天主動加強練習，「教練也提醒我短打是基本功，希望之後戰術出來時一定要確實執行。」

許賀捷

