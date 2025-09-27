全場尖叫！鄭恩地緊張手抖仍開出好球　王博玄化身小粉絲雀躍接捕

▲ 鄭恩地開球、王博玄接捕 。（圖／截自CPBL.TV）



記者王真魚／台北報導

台鋼雄鷹「心動時刻」主題日27日在台北大巨蛋壓軸登場，邀請韓團Apink主唱鄭恩地擔任開球嘉賓，並於賽後舉行演唱會。這是她首次受邀來台灣開球，現場氣氛瞬間被推到最高潮。

鄭恩地一登場，現場粉絲尖叫聲不斷，她笑說，「今天很榮幸能擔任開球嘉賓，跟球迷一起參與這時刻，等一下還有演唱會，希望大家盡情享受最後一刻。」首次受邀來台灣擔任開球嘉賓，她坦言相當緊張，手還在發抖，但也非常興奮。

賽前，台鋼救援王林詩翔特別陪她暖身，親自傳授小撇步，鄭恩地表示，「他很親切，教會我很多動作細節，我會想著他的指導，把球認真投出去。」被點名的林詩翔在場邊瞬間臉紅。

台鋼球團也特別送上粉紅色專屬手套，繡有鄭恩地的名字，象徵本次主題日「心動時刻」的甜蜜配色。

王博玄隨後興奮地小跑步衝上場，驚喜擔任開球捕手。鄭恩地投出的球精準落入他手套，兩人擊掌慶祝，瞬間點燃全場歡呼。

合影環節中，鄭恩地主動牽起吉祥物「TAKAO」的手，王博玄見狀立刻投以「羨慕眼光」，隨後又和她再度擊掌，現場響起一陣陣羨慕聲。球迷直呼，「博玄為什麼可以！笑得太開心了吧！」

台鋼雄鷹「心動時刻」主題日已連續兩年在大巨蛋登場，今年邀請Apink實力派主唱鄭恩地，不僅開球，還將在賽後獻聲。

她以細膩嗓音和動人演技受到廣大粉絲喜愛，代表作品包括《請回答1997》、《酒鬼都市女人們》、《她的日與夜》，以及今年播畢的《24小時健身俱樂部》。

▲鄭恩地主動牽起吉祥物「TAKAO」的手，王博玄見狀立刻投以「羨慕眼光」 。（圖／截自CPBL.TV）