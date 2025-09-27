運動雲

大理突破僵局擊敗善化　高一黃子宇中繼2.2局奪勝欣賞林昱珉霸氣

▲▼大理高中、善化高中。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲大理高中。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

實習記者蘇嘉偉／桃園報導

2025桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽青棒組27日在青埔運動公園棒球場火熱開打，大理高中在比賽6、7局出現關鍵攻勢，加上後援投手群聯手成功關門，終場以3比1逆轉善化高中，奪下勝利，晉級桃園盃12強。

比賽前3局雙方先發投手虎虎生風，讓比數陷入僵持，直到4局下，善化高中率先展開進攻，首棒黃浩宸先敲安，後續陳彥羽再補上短程安打，成功打下團隊第1分。

▲▼大理高中、善化高中。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲善化高中。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

來到6局上，大理高中李景陽擊出安打，方鉦緯也跟進，拿下團隊首分扳平比數，隨後比賽因時間達到大會限制，進入突破僵局制。

7局上大理先攻，憑藉開路先鋒劉捷宇的安打送回2分；下半局大理高一投手黃子宇抓下2出局，再換上高三投手陳浩中飆出再見三振，終場大理以3比1擊敗善化拿下勝利。

大理教練賽後回顧比賽：「前面一直有攻勢，但打不回來，悶到我都換教練去站（壘指）了。」他接著說：「他們（善化）的策略很好，他們派一個慢的、一個下勾的，我們打者的節奏很明顯地被破壞掉。」

本場大理多運用高一的新生投手，直到最後才派上高三學長救援，教練針對第2任高一投手黃子宇特別表示：「因為他在之前的比賽，尤其是立德盃表現的非常穩，雖然是高一、個子小，但是他的上場面對打者的心態，不會懼怕，球威也還算不錯。」

▲▼大理高中黃子宇。（圖／記者蘇嘉偉攝）

▲大理高中黃子宇。（圖／記者蘇嘉偉攝）

黃子宇今日從5局開始接手比賽，總計主投2.2局用32球，送出1次三振，無失分，順利拿下本場勝投，賽後他坦言還沒上場前自己很緊張，但順利抓到第2個出局數後，心態就穩定許多。

對於今日投球策略，他透露先以搶好球數為主，不要讓球飄太高；平時設定從中繼出發的他，也表示目前在球隊的定位就是抓左打為主的功能性投手；至於國中與高中階段的銜接，他坦言感受明顯：「力量都比較大，戰術執行也真的蠻確實的，會有壓力。」

黃子宇最後也透露，自己平時投球欣賞的對象是目前效力亞利桑那響尾蛇小聯盟的台灣投手林昱珉，並表示最喜歡的部分是他的「霸氣」。

