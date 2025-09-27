周天成苦戰81分鐘不敵世界第2安東森　無緣南韓賽決賽

▲台灣一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球一哥周天成今（27）日出戰超級500系列南韓公開賽4強，交手賽會頭號種子安東森，雙方首局就激烈拉鋸，小天把握第4個局點，以24比22先下一城，但次局陷入落後，雖化解4個局點，仍以19比21讓出。決勝第3局，小天開局就遭遇亂流，被拉開7分差，最終努力追趕無果，以10比21落敗，無緣決賽。

周天成目前世界排名高居第5，今年已在台北與印尼公開賽拿下亞軍，並闖進中國、美國及香港公開賽4強。此次南韓公開賽他以第3種子身份出戰，昨日直落2力退2021年世錦賽金牌駱建佑，本季第6度挺進男單4強。

周天成今日與世界第2的丹麥名將安東森爭決賽門票，雙方過去14次交手，小天8勝6敗略占優勢。小天此役上半局雖以8比11進入技術暫停，但他很快在暫停後扳成12平，一度以17比15反超，安東森緊追不捨，雙方形成激烈拉鋸。

18平後，小天犀利的扣殺讓對手倒地救球不及，並靠網前近身壓制得分，以20比18逼出兩個局點，可惜都被化解。雙方激戰到22平，最終小天把握了第4個局點，耗費30分鐘以24比22先馳得點。

進入次局，小天上半局陷入4比9落後的不利局面，以7比11進入技術暫停，下半局努力追分，一度逼近到13比14，可惜在14比15後連掉2分，沒能一鼓作氣超前，反以15比20被取得5個局點，奮力追回4分後掛網失誤，以19比21讓出，雙方總局數1比1平手。

來到決勝第3局，小天開局就遇到亂流，被拉開2比9、7分差，以3比11進入技術暫停。小天暫停過後試圖縮小分差，最終仍無力回天，比數定格在10比21，鏖戰81分鐘後落敗，此站止步4強。