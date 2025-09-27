運動雲

>

周天成苦戰81分鐘不敵世界第2安東森　無緣南韓賽決賽

▲▼台灣一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球一哥周天成今（27）日出戰超級500系列南韓公開賽4強，交手賽會頭號種子安東森，雙方首局就激烈拉鋸，小天把握第4個局點，以24比22先下一城，但次局陷入落後，雖化解4個局點，仍以19比21讓出。決勝第3局，小天開局就遭遇亂流，被拉開7分差，最終努力追趕無果，以10比21落敗，無緣決賽。

周天成目前世界排名高居第5，今年已在台北與印尼公開賽拿下亞軍，並闖進中國、美國及香港公開賽4強。此次南韓公開賽他以第3種子身份出戰，昨日直落2力退2021年世錦賽金牌駱建佑，本季第6度挺進男單4強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周天成今日與世界第2的丹麥名將安東森爭決賽門票，雙方過去14次交手，小天8勝6敗略占優勢。小天此役上半局雖以8比11進入技術暫停，但他很快在暫停後扳成12平，一度以17比15反超，安東森緊追不捨，雙方形成激烈拉鋸。

18平後，小天犀利的扣殺讓對手倒地救球不及，並靠網前近身壓制得分，以20比18逼出兩個局點，可惜都被化解。雙方激戰到22平，最終小天把握了第4個局點，耗費30分鐘以24比22先馳得點。

▲▼台灣一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

進入次局，小天上半局陷入4比9落後的不利局面，以7比11進入技術暫停，下半局努力追分，一度逼近到13比14，可惜在14比15後連掉2分，沒能一鼓作氣超前，反以15比20被取得5個局點，奮力追回4分後掛網失誤，以19比21讓出，雙方總局數1比1平手。

來到決勝第3局，小天開局就遇到亂流，被拉開2比9、7分差，以3比11進入技術暫停。小天暫停過後試圖縮小分差，最終仍無力回天，比數定格在10比21，鏖戰81分鐘後落敗，此站止步4強。

關鍵字： BWF南韓賽周天成

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

亞錦賽盧孟揚7局好投！中華隊4比0完封中國隊　晉級冠軍戰占優勢

亞錦賽盧孟揚7局好投！中華隊4比0完封中國隊　晉級冠軍戰占優勢

平野：對手一定很討厭我們的守備！也不知為何岳東華被挑戰

平野：對手一定很討厭我們的守備！也不知為何岳東華被挑戰

史上第一人！大谷翔平二度50轟20盜　佐佐木朗希飆速161道奇鎖勝

史上第一人！大谷翔平二度50轟20盜　佐佐木朗希飆速161道奇鎖勝

亞錦賽盧孟揚掛帥先發！對中國打線出爐　中華隊拚晉級冠軍戰

亞錦賽盧孟揚掛帥先發！對中國打線出爐　中華隊拚晉級冠軍戰

決戰天王山！平野祭王牌：派出最好投手　樂天搶連勝拚登頂

決戰天王山！平野祭王牌：派出最好投手　樂天搶連勝拚登頂

大谷翔平的「肩寬Bug」引發熱議　球迷驚呼「這比例怎麼回事」

大谷翔平的「肩寬Bug」引發熱議　球迷驚呼「這比例怎麼回事」

大谷翔平炸裂！舒瓦伯今日掛零差距2轟　全壘打王爭奪進入最終3戰

大谷翔平炸裂！舒瓦伯今日掛零差距2轟　全壘打王爭奪進入最終3戰

21歲前英超兵工廠小將不幸過世　比賽中意外「撞牆」釀悲劇

21歲前英超兵工廠小將不幸過世　比賽中意外「撞牆」釀悲劇

亞錦賽中華隊致命保送2比3遭日本逆轉　複賽首戰吞敗仍握晉級機會

亞錦賽中華隊致命保送2比3遭日本逆轉　複賽首戰吞敗仍握晉級機會

岳東華美技帥完就跑？詹子賢虧囂張　笑稱自己不敢跟李大浩比

岳東華美技帥完就跑？詹子賢虧囂張　笑稱自己不敢跟李大浩比

華晨宇開唱疑悼念于朦朧　螢幕驚現「白色墜落人影」

熱門新聞

亞錦賽盧孟揚7局好投！中華隊4比0完封中國隊　晉級冠軍戰占優勢

平野：對手一定很討厭我們的守備！也不知為何岳東華被挑戰

史上第一人！大谷翔平二度50轟20盜　佐佐木朗希飆速161道奇鎖勝

亞錦賽盧孟揚掛帥先發！對中國打線出爐　中華隊拚晉級冠軍戰

決戰天王山！平野祭王牌：派出最好投手　樂天搶連勝拚登頂

大谷翔平的「肩寬Bug」引發熱議　球迷驚呼「這比例怎麼回事」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1亞錦賽盧孟揚7局好投！中華隊4比0完封中國

2平野：對方一定很討厭我們的守備！

3史上第一人！大谷翔平二度50轟20盜

4亞錦賽兄弟投手盧孟揚掛帥先發對中國

5決戰天王山！平野祭王牌　樂天拚登頂

最新新聞

1相隔857天對決！謝淑薇拍落詹皓晴

2獅擬全洋投迎關鍵周　球員異動暫停

3李哲輝、楊博軒南韓賽止步4強

4平野惠一盛讚陳統恩扛起捕手重任

5平野惠一肯定盧孟揚亞錦賽表現

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

打擊王熱門！吳念庭以平常心迎戰　得點圈火力再發揮

統一獅致敬儀式驚喜滿滿！　林智勝變身Uniboy嗨跳獅王點將錄

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

樂天4比0完封　威能帝放眼周末與兄弟「天王山」：我們要贏下來

【半個鄉消失】光復被淹成「泥海」 震撼衛星對比照曝！ #花蓮

【台灣最美的畫面】整車人全在光復站下車 暖心一幕讓人感動！ #花蓮

華晨宇開唱疑悼念于朦朧　螢幕驚現「白色墜落人影」

【超感動❤】南橫路斷！部落村民接力運物資彼此打氣

【花蓮堰塞湖空拍】山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366