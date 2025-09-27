林岳平點出胡智爲關鍵轉變　學會控制自己





▲胡智爲 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／台北報導

統一獅投手胡智爲自8月轉任先發後，逐漸找回應有水準，昨（26日）面對味全龍先發7局僅失1分，雖然吞下敗投，卻是重返先發後最代表性的一戰。總教練林岳平受訪時談到他的轉變，直言胡智爲真正的突破不在續航力，而是能否「控制自己」。

林岳平坦言，最在意的其實是胡智爲「自我掌控力」，「他要能控制自己在場上的情緒波動，讓能力穩定發揮，上半季的時候，常常不是投不出球，而是投得不夠到位，有速度但沒位置，就是控球問題。」

近一個月來，胡智爲表現明顯改善，林岳平指出，教練團與他一起做了不少調整，重點在於如何「投出自己能控制的球」，並且相信進好球帶會有好結果，「這是他之前比較做不到的，危機狀況時思考邏輯會變短，很容易一局投不完。」

胡智爲先前下二軍時，運科投手教練曾浩哲協助調整，看起來收到不錯效果。林岳平表示，「浩哲幫助他很多，當然也是球隊整體在協助，希望他能投出應有的水準。現在看起來，他確實展現出應該有的能力。」他強調，這並非單一教練的功勞，而是球隊共同努力的成果。

胡智爲自8月26日重返先發以來，累積5場先發，共投27.2局，防禦率3.25，雖然戰績0勝3敗，尚未開胡，但數據內容逐漸穩定。