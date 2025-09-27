運動雲

>

林岳平點出胡智爲關鍵轉變　學會控制自己

▲蘇智傑、胡智爲 。（圖／統一獅提供）

▲胡智爲 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／台北報導

統一獅投手胡智爲自8月轉任先發後，逐漸找回應有水準，昨（26日）面對味全龍先發7局僅失1分，雖然吞下敗投，卻是重返先發後最代表性的一戰。總教練林岳平受訪時談到他的轉變，直言胡智爲真正的突破不在續航力，而是能否「控制自己」。

林岳平坦言，最在意的其實是胡智爲「自我掌控力」，「他要能控制自己在場上的情緒波動，讓能力穩定發揮，上半季的時候，常常不是投不出球，而是投得不夠到位，有速度但沒位置，就是控球問題。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

近一個月來，胡智爲表現明顯改善，林岳平指出，教練團與他一起做了不少調整，重點在於如何「投出自己能控制的球」，並且相信進好球帶會有好結果，「這是他之前比較做不到的，危機狀況時思考邏輯會變短，很容易一局投不完。」

胡智爲先前下二軍時，運科投手教練曾浩哲協助調整，看起來收到不錯效果。林岳平表示，「浩哲幫助他很多，當然也是球隊整體在協助，希望他能投出應有的水準。現在看起來，他確實展現出應該有的能力。」他強調，這並非單一教練的功勞，而是球隊共同努力的成果。

胡智爲自8月26日重返先發以來，累積5場先發，共投27.2局，防禦率3.25，雖然戰績0勝3敗，尚未開胡，但數據內容逐漸穩定。

關鍵字： 統一獅胡智爲先發投手林岳平中職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

亞錦賽盧孟揚7局好投！中華隊4比0完封中國隊　晉級冠軍戰占優勢

亞錦賽盧孟揚7局好投！中華隊4比0完封中國隊　晉級冠軍戰占優勢

平野：對手一定很討厭我們的守備！也不知為何岳東華被挑戰

平野：對手一定很討厭我們的守備！也不知為何岳東華被挑戰

史上第一人！大谷翔平二度50轟20盜　佐佐木朗希飆速161道奇鎖勝

史上第一人！大谷翔平二度50轟20盜　佐佐木朗希飆速161道奇鎖勝

亞錦賽盧孟揚掛帥先發！對中國打線出爐　中華隊拚晉級冠軍戰

亞錦賽盧孟揚掛帥先發！對中國打線出爐　中華隊拚晉級冠軍戰

決戰天王山！平野祭王牌：派出最好投手　樂天搶連勝拚登頂

決戰天王山！平野祭王牌：派出最好投手　樂天搶連勝拚登頂

大谷翔平的「肩寬Bug」引發熱議　球迷驚呼「這比例怎麼回事」

大谷翔平的「肩寬Bug」引發熱議　球迷驚呼「這比例怎麼回事」

大谷翔平炸裂！舒瓦伯今日掛零差距2轟　全壘打王爭奪進入最終3戰

大谷翔平炸裂！舒瓦伯今日掛零差距2轟　全壘打王爭奪進入最終3戰

21歲前英超兵工廠小將不幸過世　比賽中意外「撞牆」釀悲劇

21歲前英超兵工廠小將不幸過世　比賽中意外「撞牆」釀悲劇

亞錦賽中華隊致命保送2比3遭日本逆轉　複賽首戰吞敗仍握晉級機會

亞錦賽中華隊致命保送2比3遭日本逆轉　複賽首戰吞敗仍握晉級機會

岳東華美技帥完就跑？詹子賢虧囂張　笑稱自己不敢跟李大浩比

岳東華美技帥完就跑？詹子賢虧囂張　笑稱自己不敢跟李大浩比

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

熱門新聞

亞錦賽盧孟揚7局好投！中華隊4比0完封中國隊　晉級冠軍戰占優勢

平野：對手一定很討厭我們的守備！也不知為何岳東華被挑戰

史上第一人！大谷翔平二度50轟20盜　佐佐木朗希飆速161道奇鎖勝

亞錦賽盧孟揚掛帥先發！對中國打線出爐　中華隊拚晉級冠軍戰

決戰天王山！平野祭王牌：派出最好投手　樂天搶連勝拚登頂

大谷翔平的「肩寬Bug」引發熱議　球迷驚呼「這比例怎麼回事」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1亞錦賽盧孟揚7局好投！中華隊4比0完封中國

2平野：對方一定很討厭我們的守備！

3史上第一人！大谷翔平二度50轟20盜

4亞錦賽兄弟投手盧孟揚掛帥先發對中國

5決戰天王山！平野祭王牌　樂天拚登頂

最新新聞

1相隔857天對決！謝淑薇拍落詹皓晴

2獅擬全洋投迎關鍵周　球員異動暫停

3李哲輝、楊博軒南韓賽止步4強

4平野惠一盛讚陳統恩扛起捕手重任

5平野惠一肯定盧孟揚亞錦賽表現

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

打擊王熱門！吳念庭以平常心迎戰　得點圈火力再發揮

統一獅致敬儀式驚喜滿滿！　林智勝變身Uniboy嗨跳獅王點將錄

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

樂天4比0完封　威能帝放眼周末與兄弟「天王山」：我們要贏下來

【半個鄉消失】光復被淹成「泥海」 震撼衛星對比照曝！ #花蓮

【台灣最美的畫面】整車人全在光復站下車 暖心一幕讓人感動！ #花蓮

華晨宇開唱疑悼念于朦朧　螢幕驚現「白色墜落人影」

【超感動❤】南橫路斷！部落村民接力運物資彼此打氣

【花蓮堰塞湖空拍】山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366