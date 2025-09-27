曾子祐破完全比賽　驚嘆威能帝「怎麼可以這樣」季末狀態更猛

▲曾子祐。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿洋投威能帝昨在台北大巨蛋展現壓制力，前6局締造「18上18下」，差點投出完全比賽，直到7局才被台鋼雄鷹曾子祐擊出全場唯一安打。曾子祐今天賽前受訪直言，威能帝的球一直以來都算滿難打，「那一球算是抓到對方的失投。」

曾子祐回憶當下打席時說，「沒有想太多，每個人上去都是想要有好表現。那一球直球剛好投到紅中，一開始我是球數落後，還好有掌握住機會。」

安打讓威能帝的完全比賽破功，曾子祐表示，「打出安打還是滿開心啦，希望能藉此帶動攻勢，但球隊掉了4分，又開心不太起來。」

談到威能帝的壓制力，曾子祐直言，「他的球一直都很難打，控球很準，什麼球都能投到想要的位置，所以失投機會很少。能打安打，就是要掌握那一顆失投的機會。」

他也注意到，對方在球季尾聲狀況依舊好，甚至比之前更準，「怎麼可以這樣，就是人家都會下滑，他反而是越來越好。」

按照賽程推算，台鋼下周有機會碰上威能帝，曾子祐笑說，「希望換一個比較熟悉的球場，澄清湖主場的話，也許會有不一樣的結果。」

事實上，曾子祐過往對戰威能帝的打擊率高達.333（27打數9安），算是少數能對這位洋投有一定壓制力的打者。

今天賽前，曾子祐特別摸了球員休息室「8 WINS」字樣的氣球，他笑說，「還是10的時候，就有隊友說，來喔！摸一下會安打，我就趕快也摸一下。」