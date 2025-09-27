運動雲

>

曾子祐破完全比賽　驚嘆威能帝「怎麼可以這樣」季末狀態更猛

▲▼中職曾子祐。（圖／記者李毓康攝）

▲曾子祐。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿洋投威能帝昨在台北大巨蛋展現壓制力，前6局締造「18上18下」，差點投出完全比賽，直到7局才被台鋼雄鷹曾子祐擊出全場唯一安打。曾子祐今天賽前受訪直言，威能帝的球一直以來都算滿難打，「那一球算是抓到對方的失投。」

曾子祐回憶當下打席時說，「沒有想太多，每個人上去都是想要有好表現。那一球直球剛好投到紅中，一開始我是球數落後，還好有掌握住機會。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

安打讓威能帝的完全比賽破功，曾子祐表示，「打出安打還是滿開心啦，希望能藉此帶動攻勢，但球隊掉了4分，又開心不太起來。」

談到威能帝的壓制力，曾子祐直言，「他的球一直都很難打，控球很準，什麼球都能投到想要的位置，所以失投機會很少。能打安打，就是要掌握那一顆失投的機會。」

他也注意到，對方在球季尾聲狀況依舊好，甚至比之前更準，「怎麼可以這樣，就是人家都會下滑，他反而是越來越好。」

按照賽程推算，台鋼下周有機會碰上威能帝，曾子祐笑說，「希望換一個比較熟悉的球場，澄清湖主場的話，也許會有不一樣的結果。」

事實上，曾子祐過往對戰威能帝的打擊率高達.333（27打數9安），算是少數能對這位洋投有一定壓制力的打者。
今天賽前，曾子祐特別摸了球員休息室「8 WINS」字樣的氣球，他笑說，「還是10的時候，就有隊友說，來喔！摸一下會安打，我就趕快也摸一下。」

關鍵字： 棒球威能帝台鋼雄鷹曾子祐台灣棒球中職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

亞錦賽盧孟揚7局好投！中華隊4比0完封中國隊　晉級冠軍戰占優勢

亞錦賽盧孟揚7局好投！中華隊4比0完封中國隊　晉級冠軍戰占優勢

平野：對手一定很討厭我們的守備！也不知為何岳東華被挑戰

平野：對手一定很討厭我們的守備！也不知為何岳東華被挑戰

史上第一人！大谷翔平二度50轟20盜　佐佐木朗希飆速161道奇鎖勝

史上第一人！大谷翔平二度50轟20盜　佐佐木朗希飆速161道奇鎖勝

亞錦賽盧孟揚掛帥先發！對中國打線出爐　中華隊拚晉級冠軍戰

亞錦賽盧孟揚掛帥先發！對中國打線出爐　中華隊拚晉級冠軍戰

決戰天王山！平野祭王牌：派出最好投手　樂天搶連勝拚登頂

決戰天王山！平野祭王牌：派出最好投手　樂天搶連勝拚登頂

大谷翔平的「肩寬Bug」引發熱議　球迷驚呼「這比例怎麼回事」

大谷翔平的「肩寬Bug」引發熱議　球迷驚呼「這比例怎麼回事」

大谷翔平炸裂！舒瓦伯今日掛零差距2轟　全壘打王爭奪進入最終3戰

大谷翔平炸裂！舒瓦伯今日掛零差距2轟　全壘打王爭奪進入最終3戰

21歲前英超兵工廠小將不幸過世　比賽中意外「撞牆」釀悲劇

21歲前英超兵工廠小將不幸過世　比賽中意外「撞牆」釀悲劇

亞錦賽中華隊致命保送2比3遭日本逆轉　複賽首戰吞敗仍握晉級機會

亞錦賽中華隊致命保送2比3遭日本逆轉　複賽首戰吞敗仍握晉級機會

岳東華美技帥完就跑？詹子賢虧囂張　笑稱自己不敢跟李大浩比

岳東華美技帥完就跑？詹子賢虧囂張　笑稱自己不敢跟李大浩比

【超感動❤】南橫路斷！部落村民接力運物資彼此打氣

熱門新聞

亞錦賽盧孟揚7局好投！中華隊4比0完封中國隊　晉級冠軍戰占優勢

平野：對手一定很討厭我們的守備！也不知為何岳東華被挑戰

史上第一人！大谷翔平二度50轟20盜　佐佐木朗希飆速161道奇鎖勝

亞錦賽盧孟揚掛帥先發！對中國打線出爐　中華隊拚晉級冠軍戰

決戰天王山！平野祭王牌：派出最好投手　樂天搶連勝拚登頂

大谷翔平的「肩寬Bug」引發熱議　球迷驚呼「這比例怎麼回事」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1亞錦賽盧孟揚7局好投！中華隊4比0完封中國

2平野：對方一定很討厭我們的守備！

3史上第一人！大谷翔平二度50轟20盜

4亞錦賽兄弟投手盧孟揚掛帥先發對中國

5決戰天王山！平野祭王牌　樂天拚登頂

最新新聞

1相隔857天對決！謝淑薇拍落詹皓晴

2獅擬全洋投迎關鍵周　球員異動暫停

3李哲輝、楊博軒南韓賽止步4強

4平野惠一盛讚陳統恩扛起捕手重任

5平野惠一肯定盧孟揚亞錦賽表現

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

打擊王熱門！吳念庭以平常心迎戰　得點圈火力再發揮

統一獅致敬儀式驚喜滿滿！　林智勝變身Uniboy嗨跳獅王點將錄

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

樂天4比0完封　威能帝放眼周末與兄弟「天王山」：我們要贏下來

【半個鄉消失】光復被淹成「泥海」 震撼衛星對比照曝！ #花蓮

【台灣最美的畫面】整車人全在光復站下車 暖心一幕讓人感動！ #花蓮

華晨宇開唱疑悼念于朦朧　螢幕驚現「白色墜落人影」

【超感動❤】南橫路斷！部落村民接力運物資彼此打氣

【花蓮堰塞湖空拍】山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366