「威能帝太強了！」洪總坦言不好打　剖析季後賽情勢

▲▼ 洪一中 。（圖／記者王真魚攝）

▲台鋼雄鷹洪一中 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿昨（26日）在台北大巨蛋交手台鋼雄鷹，靠著王牌洋投威能帝強勢演出，以4比0完封帶走勝利。威能帝主投8局僅被敲1支安打，送出10次三振、無失分，拿下本季第14勝。台鋼總教練洪一中今（27日）賽前受訪時坦言，「那瑪夏投得不錯，但對手更強。」

威能帝本場比賽前6局締造「18上18下」的完美內容，直到7局才遭曾子祐擊出安打，打破完全比賽與無安打。即便如此，他仍以99球完成8局壓制，數據漂亮。9局下由陳冠宇登板收尾，連飆3K完美守成。

台鋼先發那瑪夏表現不俗，前6局同樣壓制桃猿打線，卻在7局上遇亂流，余德龍代打敲二壘打，宋嘉翔、林政華、陳晨威連續安打帶回2分，成晉高飛犧牲打再添1分，隨後投手暴投再失1分，桃猿單局灌進4分奠定勝基。

洪一中談到比賽時表示，那瑪夏前6局沒有失分，「他其實丟得不錯，但對方投手更強啊。」他進一步指出，威能帝本來就是控球很好的投手，與去年相比沒有太大落差，昨天球速還丟到153公里，對打者來說，真的不好打。

按照賽程推算，台鋼雄鷹下周很有機會再次遇到威能帝，洪總笑說，「不知道，看他們怎麼安排，碰到就碰到了。」

「他們（樂天）贏中信也好，但最主要是抓我們。」洪總進一步分析季後賽情勢，指出統一獅當然希望樂天擊敗兄弟，如此一來統一能以逸待勞，坐收漁翁之利；反之，若兄弟全年第一、下半季又奪冠，樂天就是努力保底季後賽資格，先從挑戰賽打起。

他直言，球季尾聲競爭相當緊繃，「到最後要怎麼追都很難追，所以一開始就要努力。」

台鋼雄鷹仍有晉級季後賽希望，洪總強調，外部戰況的確會影響局勢，「但對我們來說，還是要把自己比賽打好。」他給予球隊現階段表現肯定，「這樣平均起來算不錯，只是還可以再更好一點。」

洪總指出，台鋼雖有挑戰，但能在競爭激烈的例行賽中維持不錯表現，已展現出團隊韌性，並期許年輕戰力持續成長，為球隊帶來更穩定的未來。

