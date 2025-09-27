運動雲

亞錦賽盧孟揚7局好投！中華隊4比0完封中國隊　晉級冠軍戰占優勢

▲▼亞錦賽中華隊。（圖／中華棒協提供）

▲亞錦賽中華隊。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

亞錦賽超級循環賽27日第二戰，中華隊交手中國隊，盧孟揚7局無失分精彩好投領軍，中華隊以4比0獲勝。

兄弟投手盧孟揚掛帥先發，1局上讓對方三上三下。2局上中國隊李一凡擊出內野安打，不過隨後靠著滾地球野手選擇讓跑者凍結在一壘，接著再讓下一棒擊出飛球抓下出局數。

2局下中華隊展開攻勢，楊振裕敲出二壘安打，李亦崴觸身球保送，林雨力再補上安打攻佔滿壘，蔡瑋泰遭到觸身球保送，中華隊先馳得點。不過蔡智榆、陳孝允都敲出外野飛球遭接殺，未能持續進帳分數。

5局下面對中國隊第二任投手米嘉弘，中華隊攻勢再起。潘俊宇選到保送，陳敏賜掃出安打，高育瑋敲二壘安打帶回2分，林雨力擊出高飛犧牲打再添1分，將比分擴大至4比0。

6局下對戰索旭迪，蔡智榆擊出安打，陳孝允短打推進，陳敏賜擊出高飛球後揮棒過程受傷，隨後由防護員背下場。7局下楊振裕、李亦崴再敲連續安打，也留下殘壘。

盧孟揚先發主投7局，用球數剛好是他背號「71號」的71球，其中48顆好球，僅被敲3安打，奪5次三振，無失分。陽杰恩、王政浩接連登板，成功守住勝利。

中華隊擊敗中國後，超級循環賽戰績2勝1敗，若晚場日本再度擊退韓國，中華隊即可與日本隊在冠軍戰再度交手。另一種情況是若日本落敗，台、日、韓將形成三隊同為2勝1敗的局面，屆時需比對戰優質率決定晉級。由於中華隊以10比0扣倒韓國，對日本僅失3分，另得2分，對戰優質率佔有極大優勢。

關鍵字： 中華隊亞錦賽盧孟揚中國隊比賽

