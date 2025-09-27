亞錦賽中華隊19歲張峻瑋飆速155　日本監督：速度與配球出色

▲張峻瑋。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

亞錦賽台日大戰，軟銀19歲小將張峻瑋以155公里火球壓制日本隊，賽後日本隊監督川口朋保盛讚其表現出色。

張峻瑋先發對日本，主投4局，被敲3安打，奪5次三振，送出1次保送。他退場時，中華隊以2比0領先，不過牛棚失守遭到3比2逆轉。

談到此戰中華隊先發投手張峻瑋的表現，日本監督川口朋保表示：「（談到對方速球派投手的壓制）他球速飆到155公里，搭配滑球和指叉球的組合也非常出色。雖然我們希望能從這樣的投手身上設法拿分，但隨著比賽進行，打者逐漸找到擊球的感覺，這對我們來說是非常寶貴的經驗。」

日本隊先發投手秋山翔遭到陳敏賜適時安打狙擊，以及吳松勳全壘打失分，不過仍力投6局，失2分。川口朋保說：「先發投手秋山翔雖然在比賽初段失分，但從第3局開始展現了他自身的特長，投出了應有的內容，這也讓我們能夠追平，最後完成逆轉。」

日本隊將在超級循環賽最終戰晚場對決韓國，川口朋保表示：「今天贏球之後，全隊的心更凝聚了，能以更團結的姿態去面對接下來的比賽。明天將會有平常較少上場的選手獲得機會，我希望他們能好好表現並把握住。接下來的兩場比賽，我們一定要全力爭取連勝通過。」

中華隊則將在午場對決中國隊，若贏球，再加上晚場日本再度擊退韓國，台灣即可與日本會師冠軍戰；另一種情況是若日本落敗，台、日、韓將形成三隊同為2勝1敗的局面，屆時需比對戰優質率決定晉級。若不敵中國隊，則得寄望日本戰勝韓國，讓台、韓、中三隊皆為1勝2敗，再以對戰優質率分出晉級隊伍。