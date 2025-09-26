PLG第6季10月26日開打！　開幕戰領航猿主場迎戰勇士

▲領航猿MVP球星盧峻翔。（圖／領航猿提供）

記者游郁香／綜合報導

P. LEAGUE+ 今日公佈2025-26球季例行賽賽程，新球季開幕戰將於10/26（日）由桃園璞園領航猿在主場迎戰臺北富邦勇士，開啟PLG嶄新的第6個球季。

PLG 2025-26球季例行賽一樣將進行48場，4隊每隊都將進行24場例行賽，其中12場會在主場出賽。在比賽時間安排上，為了配合中華男籃國際賽事的進行，11月將只會安排2場例行賽。此外，PLG將持續打造平日看球的風潮，除了招牌的「Tuesday Basketball」之外，新球季星期三、星期四也都會安排比賽，總計平日將進行9場例行賽，而例行賽也預計打到2026/05/17。

在賽程安排上，12/27、12/28洋基工程將在主場先後迎戰來訪的領航猿及台鋼獵鷹，在跨年之前的週末假日提前送球迷朋友新年禮物，一同開箱新球隊在新球場打造的新籃球氛圍。而在明年03/14白色情人節，球迷朋友可以選擇前進勇士主場，和勇士球員及Fubon Angels一同渡過甜蜜的週末。至於明年清明連假，領航猿將接受洋基工程及勇士的踢館，賽事內容絕對精采可期。

至於各隊的主場及主場開幕戰詳列如下：

臺北富邦勇士 – 臺北和平籃球館 （11/08主場開幕戰 vs 台鋼獵鷹）

桃園璞園領航猿 – 桃園市立綜合體育館（10/26主場開幕戰 vs 臺北富邦勇士）

洋基工程 – 新竹市立體育館（12/27主場開幕戰 vs 桃園璞園領航猿）

台鋼獵鷹 – 臺南國立成功大學（12/20主場開幕戰 vs 洋基工程）