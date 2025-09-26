運動雲

>

PLG第6季10月26日開打！　開幕戰領航猿主場迎戰勇士

▲領航猿盧峻翔、布依德、伯朗。（圖／領航猿提供）

▲領航猿MVP球星盧峻翔。（圖／領航猿提供）

記者游郁香／綜合報導

P. LEAGUE+ 今日公佈2025-26球季例行賽賽程，新球季開幕戰將於10/26（日）由桃園璞園領航猿在主場迎戰臺北富邦勇士，開啟PLG嶄新的第6個球季。

PLG 2025-26球季例行賽一樣將進行48場，4隊每隊都將進行24場例行賽，其中12場會在主場出賽。在比賽時間安排上，為了配合中華男籃國際賽事的進行，11月將只會安排2場例行賽。此外，PLG將持續打造平日看球的風潮，除了招牌的「Tuesday Basketball」之外，新球季星期三、星期四也都會安排比賽，總計平日將進行9場例行賽，而例行賽也預計打到2026/05/17。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在賽程安排上，12/27、12/28洋基工程將在主場先後迎戰來訪的領航猿及台鋼獵鷹，在跨年之前的週末假日提前送球迷朋友新年禮物，一同開箱新球隊在新球場打造的新籃球氛圍。而在明年03/14白色情人節，球迷朋友可以選擇前進勇士主場，和勇士球員及Fubon Angels一同渡過甜蜜的週末。至於明年清明連假，領航猿將接受洋基工程及勇士的踢館，賽事內容絕對精采可期。

至於各隊的主場及主場開幕戰詳列如下：

臺北富邦勇士 – 臺北和平籃球館 （11/08主場開幕戰 vs 台鋼獵鷹）
桃園璞園領航猿 – 桃園市立綜合體育館（10/26主場開幕戰 vs 臺北富邦勇士）
洋基工程 – 新竹市立體育館（12/27主場開幕戰 vs 桃園璞園領航猿）
台鋼獵鷹 – 臺南國立成功大學（12/20主場開幕戰 vs 洋基工程）

▲▼PLG例行賽賽程。（圖／PLG提供）

關鍵字： PLG例行賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

陳金鋒證實林哲瑄已轉教練不會再上場　今年剩餘賽事不啟用新人

陳金鋒證實林哲瑄已轉教練不會再上場　今年剩餘賽事不啟用新人

「或許是最後一次」柯蕭裸上身嗨慶封王：連褲子都不想穿了！

「或許是最後一次」柯蕭裸上身嗨慶封王：連褲子都不想穿了！

兄弟11局7比6險勝悍將！全年、下半季封王有望明天一起亮

兄弟11局7比6險勝悍將！全年、下半季封王有望明天一起亮

羅伯斯執教10年9度封王：翔平的時代要來了！感謝柯蕭18年貢獻

羅伯斯執教10年9度封王：翔平的時代要來了！感謝柯蕭18年貢獻

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

熱門新聞

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

2大谷翔平豪語挑戰世界大賽二連霸！

3大谷慶祝細節被捕捉　球迷驚太帥

4兄弟今卡位季後賽　全年也準備亮燈

5日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

最新新聞

1洋基橫掃白襪緊咬美東龍頭

2鄭聖錡真神奇安打　東石逆轉勝

3海神例行賽預售票10月1日全面開賣

4PLG例行賽10月26日開打

5泳池少年：夢想是和大谷一起傳接球

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

打擊王熱門！吳念庭以平常心迎戰　得點圈火力再發揮

【慈妹慘遭抬起？】還好邦妮出來救人了XD

桃猿距離下半季龍頭兄弟僅0.5場勝差　古久保：不只兄弟是對手

【揪心呼喊】「我爸爸一定在最裡面」　兒淚等機具救援

泰國曼谷驚現巨無霸天坑　施工釀路面坍方50公尺深！

【竟然都沒掉？！】騎士見前車「平板放車頂」貼心提醒 駕駛嚇壞狂道謝XD

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

【空拍對比】堰塞湖溢流前後畫面曝！壩體被沖成V型
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366